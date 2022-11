Embed

“Había disturbios en la esquina. Cuando iba a pasar por el lugar, el policía me agarró del brazo y me puso contra el patrullero”, contó Lucía Martínez, de 25 años, al medio local Ahora Noticias. Sobre el mismo hecho, la chica añadió: “Le dije que no había hecho nada, que no me podía tocar. Cuando intento darme vuelta, con el antebrazo me agarró del cuello y me tiró al piso”.