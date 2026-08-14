A24.com

Ver las ultimas noticias en a24.com

Tendencias
Primicias YA
PrimiciasYA
Consternado

La dura reacción de Luis Cavanagh a las palabras de Romina Gaetani: "Lo juro por mis cuatro hijos"

Luis Cavanagh contó cómo se sintió al escuchar las declaraciones de Romina Gaetani en PrimiciasYa, en medio de la causa judicial por violencia de género que los enfrenta, y se refirió al impacto que tuvieron en él las palabras de su expareja.

14 ago 2026, 19:15
Banner seguínos en google Primicias Ya
La dura reacción de Luis Cavanagh a las palabras de Romina Gaetani: Lo juro por mis cuatro hijos

La dura reacción de Luis Cavanagh a las palabras de Romina Gaetani: "Lo juro por mis cuatro hijos"

La dura reacción de Luis Cavanagh a las palabras de Romina Gaetani: Lo juro por mis cuatro hijos

La dura reacción de Luis Cavanagh a las palabras de Romina Gaetani: "Lo juro por mis cuatro hijos"

Luego de que Romina Gaetani hablara en PrimiciasYa (América TV) sobre las declaraciones que su expareja, Luis Cavanagh, había realizado en LAM (América TV), el empresario volvió a referirse al conflicto y aseguró estar profundamente dolido, además de no comprender los motivos por los que la actriz habría decidido denunciarlo.

Gaetani, por su parte, había manifestado que poco le interesa lo que diga Cavanagh y que continúa firme con su postura, más allá de la versión que el empresario expuso en el ciclo conducido por Ángel de Brito, donde sostuvo que, según su versión de los hechos,la violencia habría sido ejercida por ella contra él. "Que le hayan tomado declaración indagatoria implican que me apoyan, me acompañan y creen en la denuncia que hice", dijo Romina refiriéndose al caso.

Leé también

Se conocieron impactantes videos tras la denuncia de Romina Gaetani contra su ex, Luis Cavanagh

Se conocieron impactantes videos tras la denuncia de Romina Gaetani contra su ex, Luis Cavanagh

Tras escuchar las declaraciones de la actriz, Cavanagh reaccionó y expresó su malestar por la situación, al tiempo que aseguró no entender por qué Gaetani habría tomado esta decisión después de la relación que mantuvieron.

"Me pone mal porque es alguien que quise mucho. Que me haya hecho esto, para mí, es terrible, y a todo mi alrededor. No entiendo por qué. Nunca le pegué y lo juro por mis cuatro hijos. Ellos saben que digo la verdad siempre", expresó.

Además, volvió a dejar en claro que él no hizo nada: "Me pone mal lo que hizo, una traición terrible, cuando todo lo que hiciste fue lo contrario, que fue salvarla a ella, que no se lastime. No sé por qué vino a hacer eso, si me encerré y no quería encontrarme con ella. Sabía de estas violencias de ella. Fue muy peligroso".

"Me defendí sin pegarle en ningún momento. La saqué de la casa y rompió el vidrio con un tacho de hierro y se lastimó", describió Cavanagh sobre la situación que, según su versión, habría vivido con Romina.

Qué muestran los videos de la causa de Romina Gaetani y Luis Cavanagh

La causa judicial que involucra a Romina Gaetani y Luis Cavanagh sumó nuevas imágenes que volvieron a poner el conflicto en el centro de la escena. Los videos fueron difundidos por PrimiciasYa (América TV) y muestran qué ocurrió en la vivienda durante las horas posteriores al episodio denunciado por la actriz en diciembre de 2025.

El material fue registrado al día siguiente del hecho y tiene como protagonista al empresario, quien recorre distintos espacios de la propiedad mientras muestra los daños que, según su versión, quedaron luego del enfrentamiento. En las imágenes pueden verse vidrios rotos, sillas y diferentes elementos de decoración afectados.

El registro también permite observar el estado en el que quedó parte del interior de la vivienda después del episodio. Mientras muestra los destrozos, Cavanagh reconstruye lo sucedido desde su perspectiva y sostiene que fue víctima de una situación de violencia. Además, niega haber agredido físicamente a Gaetani, en el marco de la denuncia que la actriz presentó en su contra.

La aparición de estos videos volvió a generar repercusiones alrededor de la causa, especialmente por las distintas versiones que existen sobre lo ocurrido aquella noche. Desde el entorno de Gaetani, su abogado Ignacio Trimarco hizo referencia a otro registro que, según indicó, todavía no se habría difundido públicamente.

"Romina está ansiosa que aparezca ese video que dice tener dentro de la casa", aseguró Ignacio Trimarco, abogado de la actriz. "Si está el video donde él está encima de Romina y la está sacando por la fuerza, se está declarando culpable", sumó.

     

 

Compartí
Facebok
Twitter
Whatsapp
Se habló de
Romina Gaetani

Lo más visto