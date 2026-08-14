La dura reacción de Luis Cavanagh a las palabras de Romina Gaetani: "Lo juro por mis cuatro hijos"

Además, volvió a dejar en claro que él no hizo nada: "Me pone mal lo que hizo, una traición terrible, cuando todo lo que hiciste fue lo contrario, que fue salvarla a ella, que no se lastime. No sé por qué vino a hacer eso, si me encerré y no quería encontrarme con ella. Sabía de estas violencias de ella. Fue muy peligroso".

"Me defendí sin pegarle en ningún momento. La saqué de la casa y rompió el vidrio con un tacho de hierro y se lastimó", describió Cavanagh sobre la situación que, según su versión, habría vivido con Romina.

Qué muestran los videos de la causa de Romina Gaetani y Luis Cavanagh

La causa judicial que involucra a Romina Gaetani y Luis Cavanagh sumó nuevas imágenes que volvieron a poner el conflicto en el centro de la escena. Los videos fueron difundidos por PrimiciasYa (América TV) y muestran qué ocurrió en la vivienda durante las horas posteriores al episodio denunciado por la actriz en diciembre de 2025.

El material fue registrado al día siguiente del hecho y tiene como protagonista al empresario, quien recorre distintos espacios de la propiedad mientras muestra los daños que, según su versión, quedaron luego del enfrentamiento. En las imágenes pueden verse vidrios rotos, sillas y diferentes elementos de decoración afectados.

El registro también permite observar el estado en el que quedó parte del interior de la vivienda después del episodio. Mientras muestra los destrozos, Cavanagh reconstruye lo sucedido desde su perspectiva y sostiene que fue víctima de una situación de violencia. Además, niega haber agredido físicamente a Gaetani, en el marco de la denuncia que la actriz presentó en su contra.

La aparición de estos videos volvió a generar repercusiones alrededor de la causa, especialmente por las distintas versiones que existen sobre lo ocurrido aquella noche. Desde el entorno de Gaetani, su abogado Ignacio Trimarco hizo referencia a otro registro que, según indicó, todavía no se habría difundido públicamente.

"Romina está ansiosa que aparezca ese video que dice tener dentro de la casa", aseguró Ignacio Trimarco, abogado de la actriz. "Si está el video donde él está encima de Romina y la está sacando por la fuerza, se está declarando culpable", sumó.