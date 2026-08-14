Trascendió la verdad del quiebre del vínculo entre Moria Casán y Susana Giménez

¿Qué actrices interpretan a Susana Giménez en la serie de Moria?

En medio del rodaje de la biopic sobre la vida de Moria Casán, se confirmó quiénes se pondrán en la piel de Susana Giménez en la ficción: Leticia Brédice interpretará a la conductora en su etapa de los 90, mientras que Mica Riera hará lo propio con la Susana de los años 80. La elección no pasó desapercibida, ya que la diva suele mostrarse incómoda con las imitaciones que se hacen de ella y cuestionó en varias entrevistas que exageran sus gestos y su forma de hablar, al punto de hacerla ver "tarada" o poco inteligente, algo que siempre rechazó públicamente. Ahora, la expectativa está puesta en cómo reaccionará Susana cuando vea el trabajo de ambas actrices en la serie.