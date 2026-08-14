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Trascendió la verdad del quiebre del vínculo entre Moria Casán y Susana Giménez

Se conoció el verdadero motivo detrás del fin de la buena onda que tenían Susana Giménez y Moria Casán.

14 ago 2026, 18:59
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Hace años que Susana Giménez y Moria Casán están distanciadas, y lejos quedó la buena onda que supieron construir desde los años 80, cuando compartían elenco con Olmedo y Porcel. Este viernes, en Bondi Live, se conoció cuál habría sido el verdadero motivo por el que se quebró la relación entre las dos diosas.

Todo se origina en la historia de Moria con Luis Vadalá, con quien se casó en Miami en 1990 y estuvo en pareja durante una década. El vínculo terminó envuelto en un escándalo en 2001, cuando ella lo acusó públicamente de infiel nada menos que en el programa de Susana Giménez.

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El dato que habría marcado la ruptura entre las diosas llegó después: tras separarse de Moria, Vadalá volvió a casarse, y fue Susana quien transmitió esa boda en su propio programa. Ese gesto habría abierto una herida en La One que, según trascendió, hasta hoy no logró cicatrizar.

¿Qué actrices interpretan a Susana Giménez en la serie de Moria?

En medio del rodaje de la biopic sobre la vida de Moria Casán, se confirmó quiénes se pondrán en la piel de Susana Giménez en la ficción: Leticia Brédice interpretará a la conductora en su etapa de los 90, mientras que Mica Riera hará lo propio con la Susana de los años 80. La elección no pasó desapercibida, ya que la diva suele mostrarse incómoda con las imitaciones que se hacen de ella y cuestionó en varias entrevistas que exageran sus gestos y su forma de hablar, al punto de hacerla ver "tarada" o poco inteligente, algo que siempre rechazó públicamente. Ahora, la expectativa está puesta en cómo reaccionará Susana cuando vea el trabajo de ambas actrices en la serie.

     

 

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