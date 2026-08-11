El impactante video del derrape de un micro con 48 estudiantes en pleno Bariloche

La secuencia generó momentos de tensión debido a que en el interior del micro viajaban 48 personas, en su mayoría estudiantes. Sin embargo, pese a la cantidad de vehículos involucrados y la violencia de los impactos, no se registraron heridos. Tampoco hubo peatones ni otras personas lesionadas como consecuencia del accidente.

Tensión después del choque: un hombre golpeó a un policía

El episodio no terminó con el impacto del colectivo. Minutos después, uno de los propietarios de los autos dañados reaccionó con enojo y comenzó a increpar verbalmente a la conductora del micro.

Ante la escalada de la discusión, efectivos policiales que se encontraban trabajando en el lugar tuvieron que intervenir. En medio del conflicto, el hombre golpeó a uno de los policías y finalmente fue demorado.

La situación ocurrió mientras la ciudad atravesaba una jornada marcada por una intensa nevada y complicaciones para circular debido a la presencia de hielo sobre las calles.

Un micro con 48 estudiantes derrapó por el hielo y chocó siete autos. (Foto: redes sociales)

Por qué la calle 20 de Febrero es un punto crítico durante las nevadas en Bariloche

La calle 20 de Febrero es conocida en Bariloche por su pronunciada pendiente, una característica que puede volver especialmente peligrosa la circulación cuando se acumulan nieve y hielo sobre el asfalto.

En esas condiciones, los vehículos pueden perder adherencia y comenzar a deslizarse, especialmente en los sectores de mayor inclinación. De acuerdo con medios locales, en esa arteria se registraron en otras oportunidades accidentes durante jornadas de fuertes nevadas.

Impactante choque. (Foto: redes)

Tras el episodio, las autoridades reiteraron la necesidad de extremar las precauciones al circular y evitar los sectores más comprometidos por la acumulación de nieve y hielo, especialmente cuando las condiciones meteorológicas dificultan el tránsito.