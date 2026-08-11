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El impactante video del derrape de un micro con 48 estudiantes en pleno Bariloche

El colectivo circulaba en medio de una intensa nevada cuando perdió el control. También impactó contra un poste y provocó un corte de luz.

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El impactante derrotape de un micro en Bariloche. (Imagen: A24).

El impactante derrotape de un micro en Bariloche. (Imagen: A24).

Un micro que trasladaba a un grupo de estudiantes protagonizó un impactante accidente en Bariloche en medio de una intensa nevada. El colectivo perdió el control sobre una calle cubierta de hielo, comenzó a deslizarse por una pendiente y chocó contra siete vehículos estacionados y un poste. Pese a la magnitud del episodio, ninguno de sus 48 ocupantes resultó herido.

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El hecho ocurrió este martes, alrededor de las 00.40, cuando el vehículo perteneciente a una empresa de turismo local circulaba por la calle 20 de Febrero, una de las arterias de la ciudad que suele presentar mayores dificultades durante las nevadas. El colectivo avanzaba por la calle 20 de Febrero y, al llegar a la intersección con Güemes, la conductora perdió el control debido a las condiciones de la calzada.

La acumulación de nieve compactada y la formación de hielo provocaron que el micro comenzara a derrapar y se deslizara por la pronunciada pendiente sin que la conductora pudiera detenerlo.

Durante el recorrido, el colectivo impactó contra siete autos que se encontraban estacionados sobre la calle. Finalmente, también chocó contra un poste, lo que provocó un corte en el suministro eléctrico en el sector.

La secuencia generó momentos de tensión debido a que en el interior del micro viajaban 48 personas, en su mayoría estudiantes. Sin embargo, pese a la cantidad de vehículos involucrados y la violencia de los impactos, no se registraron heridos. Tampoco hubo peatones ni otras personas lesionadas como consecuencia del accidente.

Tensión después del choque: un hombre golpeó a un policía

El episodio no terminó con el impacto del colectivo. Minutos después, uno de los propietarios de los autos dañados reaccionó con enojo y comenzó a increpar verbalmente a la conductora del micro.

Ante la escalada de la discusión, efectivos policiales que se encontraban trabajando en el lugar tuvieron que intervenir. En medio del conflicto, el hombre golpeó a uno de los policías y finalmente fue demorado.

La situación ocurrió mientras la ciudad atravesaba una jornada marcada por una intensa nevada y complicaciones para circular debido a la presencia de hielo sobre las calles.

Un micro con 48 estudiantes derrap&oacute; por el hielo y choc&oacute; siete autos. (Foto: redes sociales)

Un micro con 48 estudiantes derrapó por el hielo y chocó siete autos. (Foto: redes sociales)

Por qué la calle 20 de Febrero es un punto crítico durante las nevadas en Bariloche

La calle 20 de Febrero es conocida en Bariloche por su pronunciada pendiente, una característica que puede volver especialmente peligrosa la circulación cuando se acumulan nieve y hielo sobre el asfalto.

En esas condiciones, los vehículos pueden perder adherencia y comenzar a deslizarse, especialmente en los sectores de mayor inclinación. De acuerdo con medios locales, en esa arteria se registraron en otras oportunidades accidentes durante jornadas de fuertes nevadas.

Impactante choque. (Foto: redes)

Impactante choque. (Foto: redes)

Tras el episodio, las autoridades reiteraron la necesidad de extremar las precauciones al circular y evitar los sectores más comprometidos por la acumulación de nieve y hielo, especialmente cuando las condiciones meteorológicas dificultan el tránsito.

En pocas palabras

  • Impactante accidente: Un micro con 48 estudiantes derrapó en Bariloche y chocó siete autos por el hielo.
  • Condiciones climáticas: El colectivo perdió el control en medio de una intensa nevada y calle con hielo.
  • Sin heridos: A pesar de la magnitud del choque y la cantidad de ocupantes, no se registraron lesionados.
Resumen generado por Thinkindot AI
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