Video: dejó su bicicleta para reparación, fue a retirarla y el dueño del local lo amenazó con una cuchilla

Todo cambió cuando llegó para buscar su rodado. El local estaba cerrado y por eso decidió tocar el timbre. Pasaban los minutos y nadie aparecía. Siguió insistiendo y comenzó una verdadera pesadilla: del interior salió un hombre con una cuchilla y le gritaba que a él nadie le había dejado nada para arreglar.

"Traje una playera azul, tenía que cambiar una cadena", insistía la víctima. "¡Acá no vino nadie! ¡te voy a matar!", le gritaba el bicicletero mientras lo perseguía con la cuchilla.

El video del dramático momento

Embed

La víctima grabó toda la escena con su teléfono celular donde se ve la actitud de hombre, quien lo amenazó en reiteradas ocasiones con el arma blanca.

El dueño de la bicicletería continúa en libertad

“Arrancó a decirme que me va a matar, que hoy no había ido nadie a dejar bicicletas y que no tenía ninguna”, relató el joven, quien luego tuvo que llamar a la Policía.

A los pocos minutos, llegó uno de los empleados y tras entrar al domicilio del acusado, le comentó que aparentemente estaba bajo los efectos del alcohol y que suele tener este tipo de actitudes. De todos modos, se comprometió a que le iban a reparar el rodado tal como le habían prometido.

Finalmente, llegaron los efectivos policiales y lograron recuperar la bicicleta. Por el hecho, el agresor no fue detenido y continúa en libertad.