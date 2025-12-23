En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Policiales
Córdoba
Robo
Inseguridad

Video: un delincuente le robó la bicicleta a un nene y el llanto fue desgarrador

El hecho quedó registrado por las cámaras de seguridad de un vecino.

El momento en que el ladrón escapó con la bicleta del menor en Córdoba.

El momento en que el ladrón escapó con la bicleta del menor en Córdoba.

Un nene, víctima de un caso de inseguridad en Córdoba, conmocionó con su desgarrador llanto después de que un delincuente le robara la bicicleta. El hecho, que se difundió en las últimas horas, ocurrió el pasado domingo en el barrio Alto Alberdi.

Leé también Así fue como un conductor atropelló y mató a una policía durante un operativo vial en Córdoba
Así fue como un conductor atropelló y mató a una policía durante un operativo vial en Córdoba

Según informaron vecinos a medios locales, el niño jugaba con amigos en la plaza ubicada entre las calles Gregorio Luna y Cárdenas y Vélez alrededor de las 19:30, cuando un ladrón se le acercó y se llevó el rodado. Una cámara de seguridad de una vivienda cercana registró al sospechoso mientras escapaba.

“¡No, no, mi bici! ¡Ey, mi bici no!”, suplicó el menor al delincuente mientras se alejaba.

Embed

Tras el robo, los frentistas revisaron otras cámaras de seguridad del barrio y lograron obtener imágenes del rostro del sospechoso, que compartieron en grupos de WhatsApp para alertar a la comunidad y colaborar con la policía en su identificación.

Hasta ahora, no se confirmó si las autoridades lograron identificar formalmente al delincuente ni si la bicicleta fue recuperada.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Córdoba Robo Inseguridad
Notas relacionadas
Otra madre arruinó el festejo de egresados por robar una suma millonaria
La Justicia intimó al empresario denunciado por abuso infantil a que informe dónde vive
Un nene bajó del auto a orinar y un camión mató a su familia: el desgarrador video de la tragedia

Últimas Noticias

Más sobre Policiales

Más sobre Policiales

Te puede interesar