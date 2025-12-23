Video: un delincuente le robó la bicicleta a un nene y el llanto fue desgarrador

Un nene, víctima de un caso de inseguridad en Córdoba, conmocionó con su desgarrador llanto después de que un delincuente le robara la bicicleta. El hecho, que se difundió en las últimas horas, ocurrió el pasado domingo en el barrio Alto Alberdi.
El hecho quedó registrado por las cámaras de seguridad de un vecino.
El momento en que el ladrón escapó con la bicleta del menor en Córdoba.
Según informaron vecinos a medios locales, el niño jugaba con amigos en la plaza ubicada entre las calles Gregorio Luna y Cárdenas y Vélez alrededor de las 19:30, cuando un ladrón se le acercó y se llevó el rodado. Una cámara de seguridad de una vivienda cercana registró al sospechoso mientras escapaba.
“¡No, no, mi bici! ¡Ey, mi bici no!”, suplicó el menor al delincuente mientras se alejaba.
Tras el robo, los frentistas revisaron otras cámaras de seguridad del barrio y lograron obtener imágenes del rostro del sospechoso, que compartieron en grupos de WhatsApp para alertar a la comunidad y colaborar con la policía en su identificación.
Hasta ahora, no se confirmó si las autoridades lograron identificar formalmente al delincuente ni si la bicicleta fue recuperada.