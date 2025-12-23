En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Policiales
Justicia
Argentina
Denuncia

La Justicia intimó al empresario denunciado por abuso infantil a que informe dónde vive

La causa investiga presuntas conductas de abuso sexual y corrupción de menores vinculadas al padre de un alumno del colegio privado Palermo Chico. Marcelo Porcel había pedido autorización para quedarse hasta el 5 de enero en Punta del Este.

Abuso infantil: la Justicia exige que un empresario informe su domicilio en la Argentina

Abuso infantil: la Justicia exige que un empresario informe su domicilio en la Argentina
Leé también Cayó un helicóptero en una cancha de tenis en Palermo y hubo al menos tres heridos
Cayó un helicóptero en una cancha de tenis en Palermo. 

La medida fue ordenada por el titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°50, Carlos Bruniard, tras constatar que Porcel regresó al país antes de la fecha que había informado oficialmente y sin notificarlo al tribunal. La intimación también fue impulsada por la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°1, a cargo de Pablo Turano, que interviene en la causa.

El empresario se encuentra imputado en una investigación que involucra denuncias de abuso infantil, y actualmente rigen sobre él restricciones cautelares, mientras la querella aguarda que se avance con la indagatoria.

el-colegio-de-palermo-chico-donde-ocurrian-los-hechos-por-los-que-se-denuncio-a-marcelo-porcel-foto-google-street-view-IEU55YBDSBFIDDWDSSAT5HHZLU

El viaje al exterior y el regreso anticipado

Según consta en el expediente judicial, Marcelo Porcel había solicitado autorización para salir del país entre el 17 de diciembre y el 5 de enero, bajo el argumento de que debía asistir al casamiento de una sobrina en Uruguay.

En ese pedido, el imputado informó a la Justicia un domicilio preciso en Punta del Este, donde supuestamente se alojaría durante su estadía: la Torre Le Parc, ubicada frente a Playa Brava, a metros de la Avenida Roosevelt. Con esos datos, el juzgado autorizó el viaje.

Sin embargo, en el marco de los controles posteriores, el juez Bruniard detectó que Porcel había regresado a la Argentina el 19 de diciembre, es decir, apenas dos días después de haber salido del país, y sin dar aviso al tribunal. Esa situación motivó la intervención judicial y el requerimiento formal para que el empresario informe dónde reside actualmente dentro del territorio nacional.

Desde la Justicia consideraron que la falta de notificación sobre su regreso anticipado constituye un dato relevante en el marco de una causa en curso, especialmente por tratarse de un imputado con restricciones vigentes.

PIDIERON LA DETENCIÓN DE MARCELO PORCEL: ESTÁ DENUNCIADO POR ABUSO
PIDIERON LA DETENCIÓN DE MARCELO PORCEL: ESTÁ DENUNCIADO POR ABUSO

La intimación judicial y el rol de la Fiscalía

Ante esa situación, tanto el juzgado como la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°1 intimaron a Porcel a precisar su domicilio actual, con el objetivo de garantizar su correcta localización y asegurar el normal desarrollo del proceso judicial.

La causa se encuentra en una etapa preliminar, pero con múltiples actuaciones en curso. Mientras tanto, la defensa de las familias denunciantes sigue reclamando que se avance con la declaración indagatoria del empresario, una instancia clave para definir su situación procesal.

En ese sentido, el abogado Pablo Hawlena Gianotti, representante de la querella, explicó que el pedido formal de indagatoria y detención fue realizado el jueves 27 de noviembre, aunque recién obtuvo respuesta por parte del Ministerio Público Fiscal el 3 de diciembre.

“En ese momento se dictaron solamente restricciones cautelares”, señaló el letrado, al dar cuenta de los pasos que siguió la investigación hasta el momento.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Justicia Argentina Abusos Punta Del Este
Notas relacionadas
Martín Palermo se fue de Fortaleza y el club comunicó a su reemplazante en tiempo récord
Los detalles de la denuncia contra el empresario acusado de presuntos abusos en Palermo
La Toretto, con prisión domiciliaria, pidió permiso para trabajar fuera de su casa: qué resolvió la Justicia

Últimas Noticias

Más sobre Policiales

Más sobre Policiales

Te puede interesar