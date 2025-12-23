En vivo Radio La Red
DOBLE HOMICIDIO

Los aberrantes detalles de la autopsia de Vanesa Zanni y su hija que complican a una imputada

La autopsia confirmó que la mujer recibió 70 puñaladas y la adolescente 66, y reforzó la hipótesis de que el doble crimen fue cometido por más de una persona.

La ciudad de Villa Mercedes, en San Luis, sigue atravesada por el impacto del doble homicidio de Vanesa Zanni, de 45 años, y de su hija Tatiana, de 13, asesinadas a puñaladas dentro de su vivienda del barrio San José. A medida que avanza la investigación, familiares de las víctimas y fuentes judiciales comienzan a revelar detalles que exponen el nivel extremo de violencia con el que se cometió el crimen.

El informe preliminar de la autopsia determinó que la mujer recibió alrededor de 70 puñaladas, mientras que la adolescente fue atacada con al menos 66 heridas de arma blanca. Ambas murieron como consecuencia de un shock hipovolémico, es decir, una pérdida masiva de sangre que derivó en una muerte rápida pero extremadamente violenta. Por el momento, los peritos no lograron establecer cuántas de las heridas fueron letales y cuántas fueron provocadas cuando las víctimas ya habían fallecido.

vanesa zanni y su hija

La cantidad de lesiones y la mecánica del ataque refuerzan una de las principales hipótesis de la causa. Para los investigadores, el doble homicidio habría sido cometido por más de una persona. En ese contexto, una joven pareja fue detenida el fin de semana en la provincia de La Pampa. Se trata de Axel Emiliano Crisito, de 25 años, y Dayana Macarena Peralta, de 21, quienes fueron interceptados sobre la ruta nacional 188, entre las localidades de Quetrequén y Maisonnave, cerca del límite con San Luis. La joven residía desde hacía un tiempo en la casa de las víctimas.

Durante la madrugada de este lunes, ambos fueron trasladados a Villa Mercedes para ser indagados. Peralta permanecía alojada en la comisaría tercera de General Pico, mientras que Crisito estaba detenido en una dependencia policial de Realicó. La situación procesal de los dos es considerada complicada.

En un primer momento, fuentes del caso sostenían que la mujer detenida habría tenido una participación secundaria. Sin embargo, la ferocidad del ataque y el número de puñaladas modificaron esa evaluación inicial. Los investigadores ahora sostienen que los dos sospechosos habrían tenido un rol activo en el crimen. “Alguien tuvo que sujetar a una de las víctimas mientras el otro atacaba”, señalaron fuentes vinculadas a la pesquisa.

La investigación está a cargo de la fiscal Gisela Milstein, titular de la Fiscalía de Instrucción Nº5, con la colaboración de la División Delitos de la Policía de San Luis.

El pedido de la familia de Vanesa en redes

Vanesa Zanni y su hija mantenían un vínculo estrecho con los vecinos del barrio San José, donde eran conocidas y apreciadas. Según los testimonios recogidos, habían sido vistas por última vez el miércoles anterior al hallazgo. La alerta se activó cuando una vecina advirtió su ausencia prolongada y dio aviso a la Policía. Al ingresar a la vivienda, los efectivos encontraron los cuerpos con múltiples heridas de arma blanca. Por el estado de descomposición, se estima que el ataque ocurrió el jueves.

El dolor de la familia se expresó públicamente a través de las redes sociales. “Mi mamá tenía 70 puñaladas y mi hermanita 66. Es aberrante. No respetan nuestro dolor, solo pedíamos respeto por nuestro sufrimiento”, escribió Sol, la hija mayor de Vanesa. En otro mensaje, reclamó que el caso no quede impune. “Que esto no quede así. Que no sea un caso más de homicidio o femicidio. Que se haga justicia”, pidió, junto a imágenes familiares. “No tengo palabras”, concluyó.

