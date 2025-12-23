Los aberrantes detalles de la autopsia de Vanesa Zanni y su hija que complican a una imputada

En un primer momento, fuentes del caso sostenían que la mujer detenida habría tenido una participación secundaria. Sin embargo, la ferocidad del ataque y el número de puñaladas modificaron esa evaluación inicial. Los investigadores ahora sostienen que los dos sospechosos habrían tenido un rol activo en el crimen. “Alguien tuvo que sujetar a una de las víctimas mientras el otro atacaba”, señalaron fuentes vinculadas a la pesquisa.

La investigación está a cargo de la fiscal Gisela Milstein, titular de la Fiscalía de Instrucción Nº5, con la colaboración de la División Delitos de la Policía de San Luis.

El pedido de la familia de Vanesa en redes

Vanesa Zanni y su hija mantenían un vínculo estrecho con los vecinos del barrio San José, donde eran conocidas y apreciadas. Según los testimonios recogidos, habían sido vistas por última vez el miércoles anterior al hallazgo. La alerta se activó cuando una vecina advirtió su ausencia prolongada y dio aviso a la Policía. Al ingresar a la vivienda, los efectivos encontraron los cuerpos con múltiples heridas de arma blanca. Por el estado de descomposición, se estima que el ataque ocurrió el jueves.

El dolor de la familia se expresó públicamente a través de las redes sociales. “Mi mamá tenía 70 puñaladas y mi hermanita 66. Es aberrante. No respetan nuestro dolor, solo pedíamos respeto por nuestro sufrimiento”, escribió Sol, la hija mayor de Vanesa. En otro mensaje, reclamó que el caso no quede impune. “Que esto no quede así. Que no sea un caso más de homicidio o femicidio. Que se haga justicia”, pidió, junto a imágenes familiares. “No tengo palabras”, concluyó.