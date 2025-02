Video: una almacenera les tiró un tacho de basura a dos ladrones para defenderse de un robo

En las imágenes se ve el momento en que ingresaron dos ladrones encapuchados y armados. Enseguida uno de ellos pasó del otro mostrador y amenazó a la dueña del almacén.

“Llegaron en un auto y estacionaron en la puerta de mi local. Al revisar luego las cámaras, vi que esperaron 10 minutos afuera y recién entraron cuando se fueron todos los clientes”, contó la víctima. “Me decía ‘te voy a matar’. Me arrancó una cadena que yo tenía, el celular no se lo llegué a dar”, relató.

En diálogo con el noticiero de Canal 8, la comerciante se quejó porque la Policía “no hace nada” y tardó “20 minutos” en llegar al lugar del hecho.

Los delincuentes escaparon del lugar

La víctima se resistió, les arrojó un tacho de basura y logró poner en fuga a los ladrones. “Mi reacción fue sin pensar”, dijo y amplió: “No lo volvería a hacer porque el delincuente tenía un arma. Uno actúa por inercia, cansancio, por el sacrificio que hace… Los ladrones se manejan impunemente”.

Un cómplice esperaba a los dos delincuentes en el auto y los asaltantes se dieron a la fuga en contramano por la calle Cerrito.