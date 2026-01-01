VIDEO: Violenta agresión a un turista argentino en Brasil que protestó por el precio de un choclo

Un turista argentino fue atacado por vendedores ambulantes en Camboriú, Brasil, tras reclamar el precio excesivo de un choclo. El incidente generó violencia y dejó al visitante herido, según testigos en la playa.
El incidente se produjo en Camboriú y el turista argentino quedó herido luego del ataque de los vendedores playeros. Mirá el video.
Un turista argentino fue atacado por vendedores ambulantes en Camboriú, Brasil, tras reclamar el precio excesivo de un choclo. El incidente generó violencia y dejó al visitante herido, según testigos en la playa.