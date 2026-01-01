En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Mundo
Argentina
Suiza
TESTIMONIO

El relato de una argentina que trabajó durante años en el bar suizo: cómo es el lugar de la tragedia

Patricia, residente en Crans-Montana y exadministradora del local siniestrado, describió cómo era el bar donde murieron decenas de personas y aportó detalles sobre las primeras hipótesis del origen del fuego.

Las conscuencias del incendio en el bar del centro de esquí Suizo dejaron 40 personas muertas. (Foto: Reuters).

Las conscuencias del incendio en el bar del centro de esquí Suizo dejaron 40 personas muertas. (Foto: Reuters).
Leé también El tan ansiado reencuentro entre Maxi López y su familia en Suiza: la desesperada reacción de su hija, Elle
El tan ansiado reencuentro entre Maxi López y su familia en Suiza: la desesperada reacción de su hija, Elle

Es un bar en que está lleno de adolescentes. Casi no hay adultos mayores”, relató la mujer desde Suiza. El establecimiento, Le Constellation, se encuentra en el resort de Crans-Montana, un reconocido centro internacional de esquí y golf que, durante la temporada alta, recibe miles de turistas.

Según confirmaron fuentes policiales, el incendio dejó un saldo de 40 personas muertas y 115 heridas, muchas de ellas en estado grave. “La gran mayoría son turistas y no sabemos sus identidades. Hay mucha preocupación con lo ocurrido”, señaló Patricia.

2026-01-01T191633Z_265876810_RC2JSIAUU6ZA_RTRMADP_3_SWITZERLAND-BLAST
Los vecinos se acercaron al lugar a realizar un altar en memoria de las v&iacute;ctimas. (Foto: Reuters).

Los vecinos se acercaron al lugar a realizar un altar en memoria de las víctimas. (Foto: Reuters).

La mujer explicó que Crans-Montana es una localidad pequeña, con unos 10 mil habitantes permanentes, pero que en estas fechas la población casi se duplica. “Durante estas dos semanas el pueblo casi se duplicó, y tiene a casi 18 mil personas. Es la época del año en que nos visita la mayor cantidad de turistas”, detalló.

En su testimonio, Patricia calificó la situación como “dramática” y se refirió a las primeras versiones que circulan sobre el origen del fuego. “Lo que ocurrió es raro. Una fatalidad”, afirmó. Y agregó: “Lo poco que se sabe que no es oficial es que una bengala que se puso en una de las botellas fue la causante de que el techo se prendiera fuego”.

Si bien el episodio remitió inevitablemente a la tragedia de Cromañón ocurrida en Buenos Aires en 2004, Patricia aclaró que el tipo de bengala utilizado en Suiza es diferente. “Las bengalas acá las utilizamos para todo tipo de celebración. Y no son como las que conocemos en Argentina. Son como una especie de vela y cumplen ese fin”, explicó. Según indicó, suelen colocarse en tortas o botellas para cumpleaños o aniversarios

El bar, señaló, es un punto de encuentro habitual para jóvenes. “Es el primer lugar donde los jóvenes pueden ir. Tienen entre 16 o 17 años y son los que no pueden entrar a una disco”, afirmó. En ese sentido, describió la distribución del local: una parte delantera actualmente cerrada, un piso superior pequeño con pocas mesas y un subsuelo amplio, donde se concentran el bar, mesas de billar y juegos.

“Yo me enteré de la tragedia alrededor de la 1.30 de la madrugada, cuando volví del trabajo. Pero nunca imaginé que había sido de semejante magnitud y gravedad”, relató. Durante la noche, agregó, la actividad de los equipos de emergencia fue constante. “Durante toda la noche sólo se escucharon sirenas de ambulancias y helicópteros”.

Por último, Patricia sostuvo que el incendio se inició en el subsuelo, el sector más concurrido del local. “El incendio comenzó en el subsuelo y sabemos que estaba lleno. El local tiene capacidad para unas 250 personas y se está hablando de más de 100 personas que están gravemente heridas. Acá oficialmente se habla de decenas de muertos, pero no dieron una cifra exacta”, concluyó.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Argentina Suiza Tragedia
Notas relacionadas
Año Nuevo trágico en Suiza: decenas de muertos por un incendio en una lujosa estación de esquí
El relato desgarrador de los sobrevivientes del incendio masivo en Suiza que dejó 40 muertos
Milei aseguró que trabaja en la construcción de un bloque regional para "plantarse frente al socialismo"

Últimas Noticias

Más sobre Mundo

Más sobre Mundo

Te puede interesar