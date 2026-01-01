VIDEO: Así vive el argentino que se autopercibe "zorro"

Lexi, un adolescente argentino, se autopercibe como zorro y forma parte de la comunidad "Therian". Su testimonio revela desafíos de aceptación familiar y social, así como la búsqueda de pertenencia y respeto en tiempos de cambio cultural.
“Me identifico como un zorro”, afirma con convicción. Para Lexi no se trata de un juego ni de una tendencia pasajera, aunque este tipo de expresiones gane cada vez más visibilidad en redes sociales como TikTok. Insiste en que no actúa ni interpreta un personaje: asegura que su forma de ser se asemeja a la de ese animal. Se define como caótico, inquieto y curioso, características que —según relata— nunca lograron encajar del todo en los entornos sociales que transitó.
“Nunca entré en los estereotipos humanos, nunca me identifiqué al cien por ciento con ellos”, explica. En su testimonio aparece una búsqueda personal de identidad que no pretende romper con la vida cotidiana. Ser therian, sostiene, no lo margina ni lo vuelve distinto en lo práctico. “Es lo mismo que hace cualquier persona, solo que yo lo percibo desde otra perspectiva”, aclara.
En la calle, a veces reproduce gestos que asocia con el comportamiento animal. Al cruzarse con palomas, estira los brazos y se lanza hacia adelante, como si intentara cazarlas, aunque siempre escapan antes de que pueda alcanzarlas. También describe momentos de introspección: “A veces medito o trato de conectarme más con el entorno para relajarme”.
Entre las actividades que más disfruta menciona cavar, simular cacerías y correr. “Me encanta correr. Correr libremente es algo hermoso, a mí me parece majestuoso”, concluye.