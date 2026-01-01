VIDEO: Así vive el argentino que se autopercibe "zorro"

“Me identifico como un zorro”, afirma con convicción. Para Lexi no se trata de un juego ni de una tendencia pasajera, aunque este tipo de expresiones gane cada vez más visibilidad en redes sociales como TikTok. Insiste en que no actúa ni interpreta un personaje: asegura que su forma de ser se asemeja a la de ese animal. Se define como caótico, inquieto y curioso, características que —según relata— nunca lograron encajar del todo en los entornos sociales que transitó.