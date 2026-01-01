Después de semanas difíciles, Rocío Marengo celebró Año Nuevo con su bebé, Isidro: la tierna foto

Cómo fue la primera salida de Rocío Marengo

Isidro, el hijo de Rocío Marengo y Eduardo Fort, llegó al mundo el 3 de diciembre en el Sanatorio Otamendi y su nacimiento marcó el inicio de días intensos y movilizantes para la familia. El bebé nació de manera prematura, a las 34 semanas de gestación, motivo por el cual tanto él como su mamá quedaron bajo control médico desde el primer momento.

Tras permanecer una semana internada en el mismo centro de salud, Rocío recibió el alta y pudo volver a su casa, aunque el pequeño continuó algunos días más en el área de neonatología. La propia mediática fue quien eligió compartir cada paso de este proceso, siempre con un mensaje de esperanza y agradecimiento por la evolución favorable de su hijo.

Muy activa en redes sociales, Marengo mostró cómo atraviesa el posparto y habló con naturalidad sobre su recuperación física. En uno de sus posteos, se la vio sonriente y confiada mientras contaba: “Primera salida de mamita. Tengo la faja, pero estoy bastante bien… o creo que es mi autoestima, que se cree mil porque tengo un bebito hermoso”.

En otra publicación, dejó ver uno de los símbolos más significativos de esta etapa: la pulsera que le permite ingresar a neonatología. Conmovida, expresó: “Tengo mi cintita para entrar a neo. ¿Qué tal esta mamita? ¡Tengo un bebito hermoso!”. Días después, la evolución de Isidro trajo una noticia alentadora que celebró con entusiasmo: "¡Isidro pasó de Neo 1 a Neo 3 y acá se festeja! Las amo, amigas. Gracias por estar", escribió, reflejando el alivio y la felicidad compartida con su entorno más cercano.