Quién fue la persona que anticipó a Maxi López en la noticia del nacimiento de Lando

Cómo viven los hijos de Maxi López su relación con Wanda Nara

Valentino, Constantino y Benedicto eran apenas unos chicos cuando la ruptura de sus padres se convirtió en un fenómeno mediático que copaba programas de televisión y tapas de revistas. Años después, ya en plena adolescencia, les toca procesar una realidad impensada: el vínculo cordial y cercano que hoy mantienen Maxi López y Wanda Nara.

Fue el propio exfutbolista quien puso en palabras este inesperado giro durante su paso por Juego Chino (Telefe), en una charla íntima con el Pelado López. “Después de todo lo que pasó con Wanda, terminamos haciendo un programa juntos. Es algo impensado, nuestros hijos no lo pueden creer”, reconoció, con un tono reflexivo que dejó ver el peso de la historia compartida.

Según relató, los chicos se muestran genuinamente desconcertados al verlos coincidir tanto en ámbitos familiares como laborales: “Dicen que no entienden cómo terminamos otra vez juntos, compartiendo momentos y estando en el mismo programa”. Aunque no dudó en subrayar qué fue lo que lo impulsó a dar ese paso. “Al final, lo importante es esto. El objetivo es tener una buena relación por los chicos”.

El cambio, explicó, no fue casual ni inmediato. Hubo un episodio que marcó un antes y un después: “Nuestra relación cambió cuando a Wanda le diagnosticaron su enfermedad. Yo estaba en Londres y me llamó de madrugada”, recordó. Sin pensarlo demasiado, armó las valijas y viajó. “Viajé por ella, pero sobre todo para contener a mis hijos”.

Ese encuentro fue el puntapié para una conversación profunda y necesaria: “Ella me dijo que necesitaba que tengamos otro tipo de relación. Dejamos el pasado atrás y pusimos la energía donde debía estar: ella en recuperarse y yo en estar para mis hijos. Ahí empezamos de nuevo”.

Hoy, esta relación reconstruida no solo sorprende al público que siguió cada capítulo del escándalo, sino también a los propios hijos de la pareja, quienes observan con incredulidad cómo dos protagonistas de una de las separaciones más conflictivas del espectáculo lograron transformar el vínculo y escribir una historia distinta.