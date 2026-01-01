"Me está cagando a palos": el salvaje ataque a una joven vendedora dentro de un local

De inmediato se desencadenó un feroz forcejeo: el hombre comenzó a tironearla del cabello y, en la resistencia que ofrecía Luz para no ser trasladada a otro sector, cayó una estantería. Mientras gritaba "¡Ayuda!", el agresor logró reducirla hacia el suelo.

“Salí, no me toques. Llevate mi celular”, alcanzó a decir la empleada, quien posteriormente recibió una patada. En ese marco, el hombre comenzó a repetir: “Quedate quieta”.

Tras este tramo, la violencia alcanzó su punto máximo: el atacante empujó a Luz sobre un sillón y le mordió con fuerza el dedo meñique de la mano derecha, provocándole una herida abierta y posible fisura.

“Ayudame, me está cagando a palos”, alcanzó a gritar la joven antes de que finalmente el delincuente escapara del lugar llevándose sus pertenencias.

Las cámaras de seguridad del comercio registraron toda la secuencia y son clave para la identificación y detención del agresor, que hasta el momento continúa prófugo.

Tras el ataque, la empleada fue trasladada al sanatorio Mapaci, donde recibió atención médica por golpes en la cabeza, lesiones leves en las piernas y la mordida en el dedo. Recibió analgésicos, antibióticos y tranquilizantes, y luego fue dada de alta.