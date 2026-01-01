Paraguay implementa la "mano dura" contra los nombres ridículos: cuáles prohibió

Ayala mencionó además otros ejemplos que figuran en los registros oficiales, como Gohan (personaje del animé Dragon Ball) y Optimus Prime (de la saga Transformers).

A la lista se suman nombres de animales, como Gato y Gallo, además de Mamerto, Caramelo y Melchor Gaspar Baltasar (sí, todo junto), en alusión a los Reyes Magos.

“Estos nombres nunca se debieron haber inscrito”, reconoció Ayala. En la misma línea, agregó: “No había mano dura”.

Según detalló el funcionario, la aplicación más rigurosa de la normativa ya muestra resultados: ninguno de los casi 78 mil niños nacidos en Paraguay hasta noviembre de 2025 fue registrado con un "nombre extraño" o influenciado por publicidades o redes sociales.

Desde el Registro del Estado Civil aclararon que la medida no tiene efecto retroactivo y no afecta a quienes ya poseen esos nombres.

Sin embargo, advirtieron que si los padres insisten en imponer una denominación fuera de los parámetros permitidos, el registrador deberá explicar, con la ley en mano, las posibles consecuencias sociales y legales que esa decisión puede tener en la vida del menor.