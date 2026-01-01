En vivo Radio La Red
Paraguay
Nombre
Medida extrema

Paraguay implementa la "mano dura" contra los nombres ridículos: cuáles prohibió

El Registro del Estado Civil aplicará con mayor rigor la ley vigente y ya no permitirá la inscripción de nombres considerados extravagantes.

Paraguay instaura la “mano dura” con los nombres “ridículos”. Desde el Registro del Estado Civil, el organismo que garantiza el derecho a la identidad en el país sudamericano, adelantaron que se aplicará “con mayor rigor” la ley vigente que regula la inscripción de nombres propios.

Estadio Diego Armando Maradona - Tricampeones del Mundo. 

La decisión se apoya en la Ley N.º 1.266, sancionada en 1987, que regula el funcionamiento del Registro del Estado Civil y establece que no pueden inscribirse nombres impropios ni aquellos que puedan inducir a error sobre el sexo de la persona. Si bien la norma está vigente desde hace casi cuatro décadas, las autoridades reconocieron que durante años fue aplicada con criterios flexibles.

“Estamos intensificando los trabajos para que ningún nombre que pueda generar algún tipo de problemas a niños en el futuro sea inscrito”, explicó Maximiliano Ayala, director general del Registro del Estado Civil paraguayo, en diálogo con la agencia EFE.

Los nombres que ya no se podrán usar en Paraguay

Diego Maradona1
Maradona, uno de los nombres que fue registrado en Paraguay.

Maradona, uno de los nombres que fue registrado en Paraguay.

En ese contexto, tal como ejemplificó el funcionario, ya no se aceptarán nombres vinculados al fútbol, como Maradona, Robinho, Ronaldinho, Neymar y Lamela, ni denominaciones como “Olimpia Campeón”, en referencia al club paraguayo. La prohibición de los nombres también alcanzara a figuras del espectáculo como Shakira, Ricky Martin y Angelina Jolie.

Ayala mencionó además otros ejemplos que figuran en los registros oficiales, como Gohan (personaje del animé Dragon Ball) y Optimus Prime (de la saga Transformers).

A la lista se suman nombres de animales, como Gato y Gallo, además de Mamerto, Caramelo y Melchor Gaspar Baltasar (sí, todo junto), en alusión a los Reyes Magos.

Estos nombres nunca se debieron haber inscrito”, reconoció Ayala. En la misma línea, agregó: “No había mano dura”.

Según detalló el funcionario, la aplicación más rigurosa de la normativa ya muestra resultados: ninguno de los casi 78 mil niños nacidos en Paraguay hasta noviembre de 2025 fue registrado con un "nombre extraño" o influenciado por publicidades o redes sociales.

Desde el Registro del Estado Civil aclararon que la medida no tiene efecto retroactivo y no afecta a quienes ya poseen esos nombres.

Sin embargo, advirtieron que si los padres insisten en imponer una denominación fuera de los parámetros permitidos, el registrador deberá explicar, con la ley en mano, las posibles consecuencias sociales y legales que esa decisión puede tener en la vida del menor.

