Policiales
Tragedia
Córdoba
Conmoción

Celebraba la llegada de 2026 y terminó muerta: el terrible accidente de una nena en un hotel

La Justicia investiga las circunstancias del hecho ocurrido unas horas antes de la llegada de Año Nuevo. Tenía 9 años.

Córdoba: una nena de 9 años murió ahogada en un jacuzzi (imagen ilustrativa).

Córdoba: una nena de 9 años murió ahogada en un jacuzzi (imagen ilustrativa).

Cuando restaban algunas horas para la llegada de Año Nuevo, una tragedia conmocionó a Córdoba: una nena de 9 años murió ahogada en el jacuzzi de un hotel rural en la localidad de Río Segundo.

Leé también Visitó la tumba de su marido en el cementerio y murió horas después: el mensaje que anticipó la tragedia
María Elena Di Rocco, de 79 años, sufrió un accidente automovilístico el domingo pasado en la localidad de Adolfo Gonzales Chaves.

El hecho ocurrió alrededor de las 20.10 del miércoles, cuando la menor, oriunda de la provincia mencionada anteriormente, se encontraba en el establecimiento junto a sus padres, de 40 y 39 años, para celebrar la llegada del 2026.

Al advertir lo sucedido, según informaron medios locales, la familia dio aviso inmediato a los servicios de emergencia y se montó un cordón sanitario para agilizar el traslado de la niña a la Clínica Gatti de Oncativo.

hotel

Allí, los profesionales realizaron maniobras de reanimación durante aproximadamente 45 minutos; sin embargo no lograron salvarle la vida.

El parte policial indicó que la menor sufrió una broncoaspiración mientras estaba en el jacuzzi. La Justicia caratuló el caso como “muerte de etiología dudosa”.

Luego del trágico suceso, los padres recibieron contención profesional. En tanto, las autoridades continúan con la investigación para esclarecer qué desencadenó la tragedia.

Otra tragedia similar en Santiago del Estero

En paralelo, otra tragedia sacudió a Santiago del Estero durante la noche previa a Año Nuevo. Un niño de 3 años murió ahogado en la pileta del patio de la casa de su tía.

Según los primeros reportes, el menor habría ingresado al agua en medio de la intensa ola de calor que afecta la provincia, y por motivos que todavía se investigan, no logró salir.

Las autoridades locales intervienen para determinar cómo ocurrió el accidente y brindar contención a la familia.

