Celebraba la llegada de 2026 y terminó muerta: el terrible accidente de una nena en un hotel

El parte policial indicó que la menor sufrió una broncoaspiración mientras estaba en el jacuzzi. La Justicia caratuló el caso como “muerte de etiología dudosa”.

Luego del trágico suceso, los padres recibieron contención profesional. En tanto, las autoridades continúan con la investigación para esclarecer qué desencadenó la tragedia.

Otra tragedia similar en Santiago del Estero

En paralelo, otra tragedia sacudió a Santiago del Estero durante la noche previa a Año Nuevo. Un niño de 3 años murió ahogado en la pileta del patio de la casa de su tía.

Según los primeros reportes, el menor habría ingresado al agua en medio de la intensa ola de calor que afecta la provincia, y por motivos que todavía se investigan, no logró salir.

Las autoridades locales intervienen para determinar cómo ocurrió el accidente y brindar contención a la familia.