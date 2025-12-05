Villa Devoto: quién era la chica de 20 años que murió por el trágico desprendimiento de un cartel
Una joven de 20 años murió este jueves al ser golpeada por un cartel de una obra en construcción.
Lourdes Antonini, la joven de 20 años que murió en Villa Devoto.
Sigue la conmoción en el barrio de Villa Devoto, donde una joven de 20 años perdió la vida este jueves al ser golpeada en la cabeza por parte de la cartelería de una obra en construcción ubicada sobre la avenida Chivilcoy al 3600. Cuando el SAME llegó al lugar, no lograron reanimarla.
La víctima fue identificada como Lourdes Antonini, quien vivía en Villa Bosch, en el oeste del conurbano bonaerense. Según trascendió en las últimas horas, se desempeñaba como empleada administrativa del Ejército Argentino y realizaba tareas contables en el edificio Libertador.
La causa por el trágico desenlace quedó a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 33, que imputó por homicidio culposo al arquitecto del proyecto, Claudio Sergio Mónaco, responsable de lo que ocurre dentro del predio. También fueron detenidos operarios que trabajaban en el frente de la obra.
Fuentes vinculadas a la investigación señalan que, durante la tarde del jueves, los trabajadores advirtieron movimiento en una de las estructuras que sostenía la cartelería de promoción del edificio. Uno de ellos se habría subido para reforzarla, pero la pieza se desprendió y cayó hacia la vereda justo cuando Lourdes pasaba por allí.
Una mujer se salvó de la tragedia de Villa Devoto: "Se ve que no era mi momento"
El episodio generó consternación entre quienes se encontraban en la zona y abrió interrogantes sobre los controles en obras frente a áreas de tránsito constante.
Una vecina del barrio, llamada Julieta, relató a TN que minutos antes había pasado por el mismo lugar y notó que los cubos se movían mientras un operario intentaba estabilizarlos. “Lo vi que estaba sacándolo mal y me paré. Le pregunté si podía pasar tranquila. ‘Sí, pasa tranquila’ me dijo. Y después pasó lo de esta chica. Se ve que no era mi momento”, expresó.
Para ella, el accidente “podría haberse evitado” si la obra hubiera tenido una protección adecuada para los peatones.