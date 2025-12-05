Villa Devoto: quién era la chica de 20 años que murió por el trágico desprendimiento de un cartel

Una mujer se salvó de la tragedia de Villa Devoto: "Se ve que no era mi momento"

el-lugar-donde-ocurrio-la-tragedia-en-villa-devoto-foto-captura-tn-TF7YNXPQCJHBDHXLEA7JQC6PLY

El episodio generó consternación entre quienes se encontraban en la zona y abrió interrogantes sobre los controles en obras frente a áreas de tránsito constante.

Una vecina del barrio, llamada Julieta, relató a TN que minutos antes había pasado por el mismo lugar y notó que los cubos se movían mientras un operario intentaba estabilizarlos. “Lo vi que estaba sacándolo mal y me paré. Le pregunté si podía pasar tranquila. ‘Sí, pasa tranquila’ me dijo. Y después pasó lo de esta chica. Se ve que no era mi momento”, expresó.

Para ella, el accidente “podría haberse evitado” si la obra hubiera tenido una protección adecuada para los peatones.