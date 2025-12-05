ANSES confirmó las fechas de cobro de diciembre: aumento, montos y pagos por DNI

Jubilaciones y pensiones

El aumento se verá reflejado directamente en los haberes de diciembre, sin cambios en el sistema de pago ni en la estructura del calendario.

Fechas de cobro ANSES diciembre 2025: cronograma completo por prestación

Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo

DNI 0 → 9 de diciembre

DNI 1 → 10 de diciembre

DNI 2 y 3 → 11 de diciembre

DNI 4 y 5 → 12 de diciembre

DNI 6 y 7 → 15 de diciembre

DNI 8 y 9 → 16 de diciembre

Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo

DNI 0–1 → 17 de diciembre

DNI 2–3 → 18 de diciembre

DNI 4–5 → 19 de diciembre

DNI 6–7 → 22 de diciembre

DNI 8–9 → 23 de diciembre

AUH y Asignaciones Familiares SUAF

DNI 0 → 9 de diciembre

DNI 1 → 10 de diciembre

DNI 2 → 11 de diciembre

DNI 3 → 12 de diciembre

DNI 4 → 15 de diciembre

DNI 5 → 16 de diciembre

DNI 6 → 17 de diciembre

DNI 7 → 18 de diciembre

DNI 8 → 19 de diciembre

DNI 9 → 22 de diciembre

Calendario AUE, Prenatal y Maternidad: ¿cuándo se paga en diciembre?

Asignación por Embarazo (AUE)

DNI 0 → 10 de diciembre

DNI 1 → 11 de diciembre

DNI 2 → 12 de diciembre

DNI 3 → 15 de diciembre

DNI 4 → 16 de diciembre

DNI 5 → 17 de diciembre

DNI 6 → 18 de diciembre

DNI 7 → 19 de diciembre

DNI 8 → 22 de diciembre

DNI 9 → 23 de diciembre

Prenatal y Maternidad

DNI 0–1 → 15 de diciembre

DNI 2–3 → 16 de diciembre

DNI 4–5 → 17 de diciembre

DNI 6–7 → 18 de diciembre

DNI 8–9 → 19 de diciembre

PNC, Pago Único y Desempleo: fechas confirmadas

Pensiones No Contributivas (PNC)

DNI 0–1 → 9 de diciembre

DNI 2–3 → 10 de diciembre

DNI 4–5 → 11 de diciembre

DNI 6–7 → 12 de diciembre

DNI 8–9 → 12 de diciembre

Asignaciones de Pago Único

(Matrimonio, Nacimiento y Adopción)

Todas las terminaciones: 10 de diciembre al 12 de enero

Prestación por Desempleo

DNI 0–1 → 22 de diciembre

DNI 2–3 → 23 de diciembre

DNI 4–5 → 26 de diciembre

DNI 6–7 → 29 de diciembre

DNI 8–9 → 30 de diciembre

Cómo consultar tu fecha de cobro ANSES online

Los titulares pueden verificar su asignación en: