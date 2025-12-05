ANSES confirmó las fechas de cobro de diciembre: aumento, montos y pagos por DNI
ANSES publicó el cronograma definitivo de fechas de cobro en diciembre para jubilados, AUH, SUAF y demás prestaciones. El cierre del año llega con aumento incluido y fuerte carga operativa. Qué días se paga y cómo organizar los ingresos según DNI.
Las fechas de cobro de ANSES en diciembre ya están definidas para todas las prestaciones y llegan con el último ajuste del año. Jubilaciones, AUH, SUAF, AUE, PNC y Prestación por Desempleo tendrán un incremento del 2,34%, según la movilidad aplicada con la inflación de octubre.
Diciembre se presenta como el mes más exigente del calendario por los gastos de Fiestas, los cierres administrativos y el volumen de beneficiarios que realizan trámites antes de fin de año. Contar con el cronograma oficial resulta clave para prevenir demoras y planificar los ingresos.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó que millones de titulares ya pueden consultar el día exacto de acreditación según la terminación del DNI. A continuación, el detalle actualizado con todas las prestaciones incluidas.
¿Cuál es el aumento de ANSES en diciembre y cómo impacta?
Desde este mes, las prestaciones reciben una suba del 2,34%, calculada según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de octubre informado por INDEC. Este incremento mensual alcanza a:
Jubilaciones y pensiones
Asignaciones familiares del SUAF
AUH y AUE
Prestación por Desempleo
Pensiones No Contributivas (PNC)
Pensión para madres de 7 hijos
El aumento se verá reflejado directamente en los haberes de diciembre, sin cambios en el sistema de pago ni en la estructura del calendario.
Fechas de cobro ANSES diciembre 2025: cronograma completo por prestación
Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo
DNI 0 → 9 de diciembre
DNI 1 → 10 de diciembre
DNI 2 y 3 → 11 de diciembre
DNI 4 y 5 → 12 de diciembre
DNI 6 y 7 → 15 de diciembre
DNI 8 y 9 → 16 de diciembre
Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo
DNI 0–1 → 17 de diciembre
DNI 2–3 → 18 de diciembre
DNI 4–5 → 19 de diciembre
DNI 6–7 → 22 de diciembre
DNI 8–9 → 23 de diciembre
AUH y Asignaciones Familiares SUAF
DNI 0 → 9 de diciembre
DNI 1 → 10 de diciembre
DNI 2 → 11 de diciembre
DNI 3 → 12 de diciembre
DNI 4 → 15 de diciembre
DNI 5 → 16 de diciembre
DNI 6 → 17 de diciembre
DNI 7 → 18 de diciembre
DNI 8 → 19 de diciembre
DNI 9 → 22 de diciembre
Calendario AUE, Prenatal y Maternidad: ¿cuándo se paga en diciembre?
Asignación por Embarazo (AUE)
DNI 0 → 10 de diciembre
DNI 1 → 11 de diciembre
DNI 2 → 12 de diciembre
DNI 3 → 15 de diciembre
DNI 4 → 16 de diciembre
DNI 5 → 17 de diciembre
DNI 6 → 18 de diciembre
DNI 7 → 19 de diciembre
DNI 8 → 22 de diciembre
DNI 9 → 23 de diciembre
Prenatal y Maternidad
DNI 0–1 → 15 de diciembre
DNI 2–3 → 16 de diciembre
DNI 4–5 → 17 de diciembre
DNI 6–7 → 18 de diciembre
DNI 8–9 → 19 de diciembre
PNC, Pago Único y Desempleo: fechas confirmadas
Pensiones No Contributivas (PNC)
DNI 0–1 → 9 de diciembre
DNI 2–3 → 10 de diciembre
DNI 4–5 → 11 de diciembre
DNI 6–7 → 12 de diciembre
DNI 8–9 → 12 de diciembre
Asignaciones de Pago Único
(Matrimonio, Nacimiento y Adopción)
Todas las terminaciones: 10 de diciembre al 12 de enero
Prestación por Desempleo
DNI 0–1 → 22 de diciembre
DNI 2–3 → 23 de diciembre
DNI 4–5 → 26 de diciembre
DNI 6–7 → 29 de diciembre
DNI 8–9 → 30 de diciembre
Cómo consultar tu fecha de cobro ANSES online
Los titulares pueden verificar su asignación en:
anses.gob.ar. Sección: Fecha y Lugar de Cobro
Ingresando Cuil o DNI y seleccionando la prestación correspondiente.