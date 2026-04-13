Violento ataque a un micro con chicos de fútbol infantil: hay varios heridos y un caso grave

Los médicos lograron extraer los fragmentos de vidrio, aunque su estado sigue siendo delicado y el pronóstico es reservado.

Además, otros dos menores resultaron heridos: uno con cortes en la mejilla y otro con lesiones en la espalda.

Un conflicto previo y agresores identificados

Según trascendió, entre seis y siete adolescentes ya fueron identificados como presuntos responsables del ataque. De acuerdo con la reconstrucción del medio Mi8, el episodio estaría vinculado a conflictos previos entre jóvenes que se originaron en redes sociales y que escalaron a situaciones de violencia.

Incluso, desde el club señalaron que ya habían advertido sobre hechos similares en fechas anteriores, sin que se tomaran medidas de seguridad suficientes.

Fuerte denuncia del club y reclamo a las autoridades

Comunicado club Atlético Juventud Unida

Tras el ataque, Juventud Unida difundió un duro comunicado en el que expresó su indignación: “Hoy no hablamos de goles, hablamos de un nene internado y de familias con miedo”, señalaron.

La presidenta del club, Alejandra Abraham, fue aún más contundente: “Esto pasa siempre y la pelota sigue rodando. Es momento de frenarla”, afirmó.

Además, cuestionó la falta de respuestas de la Liga local: “Cuando advertís y nadie hace nada, es negligencia”, denunció.

Suspendieron los partidos por la violencia

Como consecuencia del hecho, la Liga de Fútbol de General Alvarado resolvió suspender toda la fecha de las divisiones mayores, en señal de preocupación por la seguridad.

Desde la entidad remarcaron su compromiso para erradicar la violencia dentro y fuera de las canchas y anticiparon que solicitarán reuniones para reforzar los controles.