Violento ataque a un micro con chicos de fútbol infantil: hay varios heridos y un caso grave
El autobús fue atacado a piedrazos tras un partido en Miramar, dejando a varios menores heridos y a uno de ellos internado en estado delicado.
G. tiene 11 años y estaba dentro del micro al momento del ataque. (Foto: gentileza Mi8)
Un violento episodio afectó al fútbol infantil en la provincia de Buenos Aires, cuando un micro que trasladaba a chicos de un club fue atacado a piedrazos y dejó como saldo a varios menores heridos, uno de ellos de gravedad. El hecho ocurrió tras una jornada deportiva en Miramar.
Todo sucedió el sábado, cuando una delegación de Juventud Unida de Comandante Nicanor Otamendi regresaba de disputar partidos en la villa deportiva de Atlético Miramar.
Antes de iniciar el viaje de vuelta, el micro fue emboscado por un grupo de adolescentes, que comenzaron a arrojar piedras contra el vehículo. Los vidrios estallaron y las esquirlas salieron despedidas hacia el interior, donde viajaban chicos de distintas categorías, algunos de apenas seis años.
Un nene herido en el ojo y operado de urgencia
El caso más grave fue el de G.E., de 11 años, quien sufrió heridas en uno de sus ojos producto de las esquirlas. El chico fue trasladado de urgencia al Hospital Materno Infantil, donde este domingo fue intervenido quirúrgicamente.
Los médicos lograron extraer los fragmentos de vidrio, aunque su estado sigue siendo delicado y el pronóstico es reservado.
Además, otros dos menores resultaron heridos: uno con cortes en la mejilla y otro con lesiones en la espalda.
Un conflicto previo y agresores identificados
Según trascendió, entre seis y siete adolescentes ya fueron identificados como presuntos responsables del ataque. De acuerdo con la reconstrucción del medio Mi8, el episodio estaría vinculado a conflictos previos entre jóvenes que se originaron en redes sociales y que escalaron a situaciones de violencia.
Incluso, desde el club señalaron que ya habían advertido sobre hechos similares en fechas anteriores, sin que se tomaran medidas de seguridad suficientes.
Fuerte denuncia del club y reclamo a las autoridades
Tras el ataque, Juventud Unida difundió un duro comunicado en el que expresó su indignación: “Hoy no hablamos de goles, hablamos de un nene internado y de familias con miedo”, señalaron.
La presidenta del club, Alejandra Abraham, fue aún más contundente: “Esto pasa siempre y la pelota sigue rodando. Es momento de frenarla”, afirmó.
Además, cuestionó la falta de respuestas de la Liga local: “Cuando advertís y nadie hace nada, es negligencia”, denunció.
Suspendieron los partidos por la violencia
Como consecuencia del hecho, la Liga de Fútbol de General Alvarado resolvió suspender toda la fecha de las divisiones mayores, en señal de preocupación por la seguridad.
Desde la entidad remarcaron su compromiso para erradicar la violencia dentro y fuera de las canchas y anticiparon que solicitarán reuniones para reforzar los controles.