Estudiantes de La Plata
Ocurrió durante la madrugada

"No se mató nadie de pedo": así quedaron los micros de los hinchas de Estudiantes tras el fuerte choque

Los colectivos formaban parte de una caravana que había partido desde La Plata rumbo al estadio Madre de Ciudades, donde este sábado, desde las 21, Estudiantes enfrentará a Racing en la final del Torneo Clausura.

Tres micros que trasladaban hinchas de Estudiantes de La Plata rumbo a Santiago del Estero, para la disputa de la final del Torneo Clausura ante Racing, chocaron entre sí durante la madrugada de este sábado mientras circulaban por la Ruta Nacional 8, a la altura de la localidad bonaerense de Solís.

Estudiantes le ganó el clásico a Gimnasia y jugará la final del Clausura contra Racing
estudiantes le gano el clasico a gimnasia y jugara la final del clausura contra racing

El accidente fue notificado por la institución a través de sus redes sociales. “Estudiantes de La Plata informa que, en el día de la fecha, tres micros que trasladaban hinchas de la delegación del Club colisionaron entre sí sobre la Ruta 8, a la altura de Solís”, señalaron.

Como consecuencia del siniestro, tres personas sufrieron lesiones leves y fueron trasladadas de manera preventiva al Hospital de Pilar para su evaluación médica. En el mismo mensaje, el club aclaró que “el resto de los pasajeros de la delegación se encuentra en buen estado y no presenta lesiones”.

Desde la entidad platense indicaron además que la situación se encontraba bajo control y que continuarían informando cualquier novedad a través de los canales oficiales.

En cuanto a la continuidad del viaje, precisaron que “la delegación reanudará el viaje una vez que regresen las personas derivadas y arriben las nuevas unidades”, ya que los micros involucrados en el choque fueron reemplazados.

"No se mató nadie de pedo": el susto de los hinchas de Estudiantes

Tras el accidente, en las redes sociales comenzaron a circular videos e imágenes de lo sucedido. Uno de los registros fue difundido por el usuario Agustín Zabaleta en la red social X, donde se observa el estado en el que quedaron los ómnibus. “Mirá cómo quedó la cabina, no se mató nadie de pedo”, se escucha decir en uno de los testimonios.

Los micros formaban parte de una caravana que había partido desde La Plata rumbo al estadio Madre de Ciudades, donde este sábado, desde las 21, Estudiantes enfrentará a Racing en la final del Torneo Clausura.

