"No se mató nadie de pedo": así quedaron los micros de los hinchas de Estudiantes tras el fuerte choque

En cuanto a la continuidad del viaje, precisaron que “la delegación reanudará el viaje una vez que regresen las personas derivadas y arriben las nuevas unidades”, ya que los micros involucrados en el choque fueron reemplazados.

"No se mató nadie de pedo": el susto de los hinchas de Estudiantes

Tras el accidente, en las redes sociales comenzaron a circular videos e imágenes de lo sucedido. Uno de los registros fue difundido por el usuario Agustín Zabaleta en la red social X, donde se observa el estado en el que quedaron los ómnibus. “Mirá cómo quedó la cabina, no se mató nadie de pedo”, se escucha decir en uno de los testimonios.

Los micros formaban parte de una caravana que había partido desde La Plata rumbo al estadio Madre de Ciudades, donde este sábado, desde las 21, Estudiantes enfrentará a Racing en la final del Torneo Clausura.