Tragedia en el fútbol: el micro en el que viajaba un equipo chocó al regresar de un partido y murió el preparador físico

El mensaje también destacó que, al momento de la publicación, ningún futbolista había sufrido heridas graves, y subrayó el acompañamiento a las familias y allegados en este difícil momento. “Su pérdida nos causa un inmenso dolor y consternación”, expresaron, al tiempo que enviaron condolencias y palabras de apoyo a quienes atraviesan el duelo.

En los días previos al accidente, el equipo juvenil había participado de la Copinha, uno de los torneos Sub 20 más importantes y tradicionales de Brasil, que reúne a clubes de todo el país y suele ser una vidriera clave para jóvenes talentos.

La tragedia volvió a poner en foco los riesgos de los traslados por rutas y la necesidad de extremar las condiciones de seguridad, especialmente cuando se trata de delegaciones deportivas juveniles. Mientras tanto, el fútbol brasileño acompaña con respeto y conmoción a Águia de Marabá, en una jornada marcada por el dolor y el silencio.