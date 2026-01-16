En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Deportes
Fútbol
Murió
PROFUNDO DOLOR

Tragedia en el fútbol: el micro en el que viajaba un equipo chocó al regresar de un partido y murió el preparador físico

El micro que trasladaba al plantel Sub 20 de Águia de Marabá chocó contra un camión estacionado sin señalización. Falleció el preparador físico y el entrenador permanece internado con heridas graves.

Tragedia en el fútbol: el micro en el que viajaba un equipo chocó al regresar de un partido y murió el preparador físico

El fútbol brasileño atraviesa horas de profundo dolor tras un trágico accidente vial que involucró al equipo Sub 20 del Águia de Marabá. El micro que trasladaba al plantel y al cuerpo técnico chocó contra un camión detenido en plena ruta cuando regresaban a su ciudad de origen luego de disputar un torneo juvenil. Como consecuencia del impacto, murió el preparador físico del equipo, mientras que el entrenador resultó gravemente herido.

Leé también Conmoción en el fútbol inglés: murió el futbolista Ethan McLeod tras sufrir un accidente cuando volvía de un partido
conmocion en el futbol ingles: murio el futbolista ethan mcleod tras sufrir un accidente cuando volvia de un partido
Imagenes notas A24 (61)

El hecho ocurrió cerca de la ciudad de Crixás do Tocantins, en el norte de Brasil. Según informó el propio club a través de un comunicado oficial, el vehículo que transportaba a la delegación colisionó contra un camión que se encontraba estacionado sobre la carretera sin señalización de advertencia, una circunstancia que agravó el desenlace del siniestro.

La víctima fatal fue identificada como Hecton Alves, preparador físico del plantel juvenil. En tanto, el entrenador Ronan Tyezer sufrió heridas de gravedad y fue trasladado de urgencia a un hospital de la zona, donde permanece internado y recibiendo atención médica. De acuerdo a la información difundida por la institución, el resto de los jugadores no presentó lesiones de gravedad, aunque varios integrantes debieron ser asistidos tras el impacto.

Qué informó el club tras el accidente

En un extenso y sentido comunicado, Águia de Marabá confirmó la tragedia y expresó su dolor por la pérdida de Alves. “Lamentablemente, como consecuencia del accidente, falleció un miembro del cuerpo técnico”, indicó la institución, al tiempo que remarcó que el club sigue de cerca la evolución del entrenador herido y la situación general del plantel.

El mensaje también destacó que, al momento de la publicación, ningún futbolista había sufrido heridas graves, y subrayó el acompañamiento a las familias y allegados en este difícil momento. “Su pérdida nos causa un inmenso dolor y consternación”, expresaron, al tiempo que enviaron condolencias y palabras de apoyo a quienes atraviesan el duelo.

En los días previos al accidente, el equipo juvenil había participado de la Copinha, uno de los torneos Sub 20 más importantes y tradicionales de Brasil, que reúne a clubes de todo el país y suele ser una vidriera clave para jóvenes talentos.

La tragedia volvió a poner en foco los riesgos de los traslados por rutas y la necesidad de extremar las condiciones de seguridad, especialmente cuando se trata de delegaciones deportivas juveniles. Mientras tanto, el fútbol brasileño acompaña con respeto y conmoción a Águia de Marabá, en una jornada marcada por el dolor y el silencio.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Fútbol Murió
Notas relacionadas
Conmoción en el fútbol: murió Sebastian Hertner en un trágico accidente durante sus vacaciones
Tragedia en el fútbol: un jugador murió en pleno partido por un "ritual tradicional"
Conmoción en el fútbol argentino: el arquero de Deportivo Madryn sufrió un paro cardiorrespiratorio en plena pretemporada

Noticias más leídas

Últimas Noticias

Más sobre Deportes

Más sobre Deportes

Te puede interesar