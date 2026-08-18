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INVESTIGACIÓN

Nuevos testigos en el caso Facundo Moyano: qué pueden revelar sobre la madrugada de Candela Arizaga

La investigación entra en una semana clave con una nueva ronda de testimoniales. La Fiscalía busca reconstruir qué ocurrió desde que la joven salió del departamento del ex diputado hasta su traslado al Hospital Pirovano y contrastar esos relatos con los videos, informes médicos y declaraciones ya incorporados al expediente.

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Caso Facundo Moyano: declaran los policías que asistieron a Candela Arizaga tras el episodio en Belgrano. (Foto: archivo)

Caso Facundo Moyano: declaran los policías que asistieron a Candela Arizaga tras el episodio en Belgrano. (Foto: archivo)

La causa que investiga a Facundo Moyano por lesiones leves y privación ilegítima de la libertad en contexto de violencia de género avanza este martes con una serie de testimonios considerados relevantes para reconstruir las primeras horas posteriores al episodio que protagonizó junto a Candela Arizaga en el barrio porteño de Belgrano.

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La Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N°3 de la Ciudad de Buenos Aires citó para este martes 18 de agosto a tres integrantes de la Policía de la Ciudad que tuvieron intervención durante aquella madrugada y posteriormente en el Hospital Pirovano.

Se trata del inspector Matías Ríos, de Estefanía Verón, la agente que acompañó a Arizaga durante su traslado al centro de salud, y de Silvana Salerno, integrante de la Brigada de Género que entrevistó a la joven mientras permanecía internada.

Sus declaraciones forman parte de una lista de 14 testigos convocados por la Fiscalía para intentar reconstruir con precisión qué sucedió durante la madrugada del 4 de agosto.

Aunque tanto Arizaga como Moyano posteriormente negaron que hubiera existido violencia física o que el dirigente hubiera impedido que ella abandonara el departamento, la investigación continúa abierta y Moyano permanece imputado.

Qué pueden aportar los policías que estuvieron con Candela Arizaga

Los testimonios previstos para este martes adquieren relevancia porque corresponden a personas que tuvieron contacto con Arizaga inmediatamente después del episodio.

La investigación comenzó alrededor de las 5 de la madrugada del 4 de agosto, después de una comunicación al 911 que alertó sobre una situación ocurrida en el edificio ViewPoint, ubicado sobre Avenida del Libertador al 5400, donde vive Moyano.

Personal policial localizó posteriormente a la pareja en inmediaciones de Sucre y Virrey Vértiz. De acuerdo con la información oficial difundida en las primeras horas, la joven manifestó inicialmente ante los efectivos que había sufrido una agresión, motivo por el cual se solicitó la intervención del SAME.

Arizaga fue trasladada al Hospital Pirovano, donde permaneció internada hasta recibir el alta ese mismo día.

Ahora, la Fiscalía pretende conocer qué observaron los agentes, en qué estado encontraron a la joven, qué manifestó durante esas primeras horas y cómo fue su comportamiento durante el traslado y la internación.

Esos relatos podrán ser contrastados posteriormente con las declaraciones de Arizaga, Moyano y el resto de los testigos.

Qué declaró Candela Arizaga ante la Justicia

Días después del episodio, Arizaga se presentó ante la Fiscalía y negó haber sido golpeada o retenida contra su voluntad por Moyano.

La joven sostuvo que durante aquella madrugada había consumido cocaína y explicó que atravesó lo que definió como un “brote psicótico”. Según su relato, venía experimentando cambios en su estado de ánimo y el consumo de la sustancia derivó en la crisis que terminó en la vía pública.

Su declaración marcó un giro respecto de las primeras actuaciones policiales. Sin embargo, la Fiscalía decidió continuar con la investigación y avanzar con las medidas de prueba previstas.

Moyano también negó las acusaciones cuando fue indagado. El sindicalista aseguró que su relación con Arizaga había sido siempre afectiva y sostuvo que nunca existieron agresiones físicas ni verbales. Además, rechazó haber impedido que la joven entrara o saliera de su departamento.

Los videos que forman parte de la causa

Otro de los elementos centrales son las grabaciones de las cámaras de seguridad que registraron parte del recorrido de la pareja.

Las imágenes muestran a Arizaga, de 23 años, desplazándose con poca ropa durante la madrugada por las inmediaciones de Barrancas de Belgrano. Otros registros captaron a Moyano detrás de ella durante parte del trayecto.

La secuencia comenzó en las inmediaciones del edificio de avenida del Libertador y continuó durante varias cuadras hasta la zona de Virrey Vértiz y Sucre, donde finalmente intervino la Policía.

La Fiscalía deberá analizar esas imágenes junto con los testimonios para establecer qué ocurrió antes de que ambos aparecieran en la calle y determinar si existió alguna conducta penalmente relevante.

Ya declararon empleados de seguridad y un vecino

La ronda de testimoniales comenzó la semana pasada. Ante la Fiscalía se presentaron dos trabajadores de seguridad del edificio ViewPoint, donde se encuentra el departamento de Moyano, y un vecino que intervino durante aquella madrugada.

La declaración de quienes estaban en el edificio resulta especialmente importante para establecer cómo salió Arizaga del inmueble, qué ocurrió en los minutos anteriores y cuál era el estado de la joven.

Uno de los trabajadores del lugar había relatado públicamente durante las primeras horas posteriores al episodio que observó a Arizaga muy alterada.

Médicas, una empleada doméstica y familiares: los próximos testigos

La agenda judicial continuará durante los próximos días. Para el miércoles 19 y jueves 20 de agosto están previstas nuevas declaraciones, entre ellas las de profesionales médicas que tuvieron contacto con Arizaga y la empleada doméstica de Moyano.

La ronda de testimonios se extenderá hasta el lunes 31 de agosto, cuando está previsto que declaren familiares de la joven.

El objetivo será reunir distintas miradas sobre el episodio y establecer si los elementos obtenidos permiten sostener la imputación.

Por el momento, Moyano continúa investigado por lesiones leves y privación ilegítima de la libertad en contexto de violencia de género. Tras recuperar la libertad, la Justicia dispuso una serie de pautas, entre ellas una restricción de acercamiento y contacto con Arizaga.

Una vez concluida esta etapa y analizado el conjunto de pruebas, la Fiscalía deberá resolver cómo continúa el expediente.

En pocas palabras

  • Investigación clave: La Fiscalía toma testimonios policiales para reconstruir el caso de Candela Arizaga y Facundo Moyano.
  • Declaraciones policiales: Tres efectivos declararon sobre las primeras horas tras el incidente en Belgrano.
  • Avance judicial: Se analizan videos y testimonios, mientras Moyano sigue imputado por violencia de género.
Resumen generado por Thinkindot AI
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