Video: fue a reclamar que dejaran de vender droga y el final fue estremecedor

El informe preliminar del médico policial estableció que había recibido tres impactos de bala en la espalda y otro en la cabeza. El cuerpo fue trasladado a la Morgue Judicial de Lomas de Zamora, donde se realizará la autopsia correspondiente.

Uno de los sospechosos fue detenido

Poco después del ataque, un hombre identificado como Hernán Alejandro Aguilera ingresó herido de bala al Hospital Evita de Lanús.

El sospechoso quedó aprehendido bajo custodia policial. Además, los investigadores detectaron que tenía un antecedente reciente por tenencia ilegal de un arma de uso civil: había sido detenido el 10 de agosto y recuperó la libertad al día siguiente.

Ahora la Justicia busca determinar qué participación tuvo Aguilera en el asesinato y quién fue el responsable de efectuar los disparos que terminaron con la vida de Ramos.

Durante el procedimiento realizado en el inmueble, los investigadores secuestraron una pistola Bersa calibre .22 y un arma de fabricación casera tipo tumbera.

También encontraron siete envoltorios con una sustancia que sería paco, $7.000 en efectivo, una libreta con anotaciones, 15 cartuchos de escopeta y cuatro proyectiles calibre 9 milímetros.

La vivienda ya había quedado bajo la lupa de los investigadores. Según la información incorporada al expediente, días antes se había solicitado un allanamiento sobre esa misma propiedad en el marco de otra investigación por robo agravado y abuso de armas.

A esto se sumaron las denuncias de vecinos, quienes señalaron que el domicilio sería utilizado para la venta de estupefacientes.

Investigan un posible ajuste de cuentas

Con estos elementos, la principal hipótesis que analiza la Justicia apunta a un posible ajuste de cuentas, aunque todavía resta determinar cuál habría sido el motivo concreto del ataque y quiénes participaron.

La investigación está a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción N°5 Descentralizada de Avellaneda-Lanús, que intenta reconstruir la secuencia completa registrada por las cámaras y establecer las responsabilidades de cada uno de los involucrados.