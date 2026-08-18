Video: fue a reclamar que dejaran de vender droga y el final fue estremecedor

Un joven de 25 años fue asesinado de cuatro disparos en una vivienda de Villa Caraza, partido de Lanús, y la Justicia investiga un posible ajuste de cuentas como una de las hipótesis del crimen.
Diego Alejandro Ramos tenía 25 años y fue encontrado muerto en la entrada de una vivienda de Lanús. En el lugar secuestraron armas, municiones y envoltorios con una sustancia que sería paco.
Video: fue a reclamar que dejaran de vender droga y lo asesinaron de cuatro tiros
Un joven de 25 años fue asesinado de cuatro disparos en una vivienda de Villa Caraza, partido de Lanús, y la Justicia investiga un posible ajuste de cuentas como una de las hipótesis del crimen.
El hecho ocurrió en una propiedad ubicada sobre Pasaje Pilar al 4400. Según denunciaron vecinos de la zona, el domicilio señalado funcionaría como un punto de venta de drogas.
De acuerdo con las imágenes registradas por cámaras de seguridad, tres hombres llegaron al lugar a bordo de una moto y poco después se produjo una balacera. En la filmación se observa a uno de ellos salir corriendo aparentemente herido, mientras otro escapa con un arma y el tercero se retira en la motocicleta. En el video se escuchan cuatro detonaciones.
Tras un llamado a los servicios de emergencia, efectivos de la Policía Bonaerense se trasladaron hasta la vivienda y encontraron el cuerpo de la víctima en el ingreso de la propiedad. El hombre fue identificado como Diego Alejandro Ramos.
El informe preliminar del médico policial estableció que había recibido tres impactos de bala en la espalda y otro en la cabeza. El cuerpo fue trasladado a la Morgue Judicial de Lomas de Zamora, donde se realizará la autopsia correspondiente.
Poco después del ataque, un hombre identificado como Hernán Alejandro Aguilera ingresó herido de bala al Hospital Evita de Lanús.
El sospechoso quedó aprehendido bajo custodia policial. Además, los investigadores detectaron que tenía un antecedente reciente por tenencia ilegal de un arma de uso civil: había sido detenido el 10 de agosto y recuperó la libertad al día siguiente.
Ahora la Justicia busca determinar qué participación tuvo Aguilera en el asesinato y quién fue el responsable de efectuar los disparos que terminaron con la vida de Ramos.
Durante el procedimiento realizado en el inmueble, los investigadores secuestraron una pistola Bersa calibre .22 y un arma de fabricación casera tipo tumbera.
También encontraron siete envoltorios con una sustancia que sería paco, $7.000 en efectivo, una libreta con anotaciones, 15 cartuchos de escopeta y cuatro proyectiles calibre 9 milímetros.
La vivienda ya había quedado bajo la lupa de los investigadores. Según la información incorporada al expediente, días antes se había solicitado un allanamiento sobre esa misma propiedad en el marco de otra investigación por robo agravado y abuso de armas.
A esto se sumaron las denuncias de vecinos, quienes señalaron que el domicilio sería utilizado para la venta de estupefacientes.
Con estos elementos, la principal hipótesis que analiza la Justicia apunta a un posible ajuste de cuentas, aunque todavía resta determinar cuál habría sido el motivo concreto del ataque y quiénes participaron.
La investigación está a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción N°5 Descentralizada de Avellaneda-Lanús, que intenta reconstruir la secuencia completa registrada por las cámaras y establecer las responsabilidades de cada uno de los involucrados.