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Candela Arizaga se hartó de esconderse: filtró una foto íntima con Facundo Moyano y les dejó un mensaje a sus "novias"

Tras el escándalo con Facundo Moyano, Candela Arizaga reapareció en las redes con un mensaje contundente. La modelo mostró una imagen inédita, se refirió a sus viajes y apuntó sin vueltas contra el entorno de su pareja. Mirá.

18 ago 2026, 08:34
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Candela Arizaga se hartó de esconderse: filtró una foto íntima con Facundo Moyano y les dejó un mensaje a sus “novias”

Candela Arizaga se hartó de esconderse: filtró una foto íntima con Facundo Moyano y les dejó un mensaje a sus “novias”

Candela Arizaga se hartó de esconderse: filtró una foto íntima con Facundo Moyano y les dejó un mensaje a sus “novias”

Candela Arizaga se hartó de esconderse: filtró una foto íntima con Facundo Moyano y les dejó un mensaje a sus “novias”

El escándalo que protagonizaron Candela Arizaga y Facundo Moyano continúa generando todo tipo de repercusiones y, esta vez, volvió a tener como escenario principal las redes sociales. Luego de sus primeras declaraciones públicas en medio de las investigaciones que se encuentran en curso, la modelo retomó su actividad en Instagram y realizó una serie de publicaciones que rápidamente llamaron la atención.

En las últimas horas, Candela Arizaga decidió utilizar sus historias de Instagram para responder a algunas de las versiones y comentarios que comenzaron a circular alrededor de su situación. Una de las primeras publicaciones que compartió fue una captura de una placa televisiva de TN en la que se repasaban distintos viajes realizados por la influencer, junto con las fechas correspondientes.

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La información difundida en televisión también generó comentarios entre los usuarios de las redes sociales. Ante las críticas y cuestionamientos que surgieron a partir de esos datos, la modelo no eligió guardar silencio y respondió de manera directa, dejando en claro su postura sobre esos viajes.

"Todos los viajes fueron con mi ex, mi pareja y en familia. Ni idea, no tengo la culpa de que elijan mal a sus novios", escribió Candela sobre la imagen que había publicado en sus historias.

Pero el descargo no terminó allí. La influencer continuó compartiendo material relacionado con su vínculo con Facundo Moyano y, en una de las siguientes historias, publicó una fotografía en la que aparece abrazada al dirigente político durante una visita a Disneyland París.

La postal dejó expuesto uno de los momentos que ambos compartieron durante la relación y fue acompañada por otra publicación que volvió a despertar repercusiones. En esta oportunidad, Arizaga eligió una placa con fondo negro para escribir un mensaje dirigido al entorno "amistoso" del exlegislador.

"La subo acá porque no quiero que me escondan más y que, de paso, 'sus otras novias' lo vean", expresó la modelo en la historia. Sin embargo, para quitarle algo de tensión a la contundencia de sus palabras, cerró el mensaje con la aclaración "humor".

Con estas publicaciones, Candela Arizaga volvió a instalar su vínculo con Facundo Moyano en el ojo mediático. Mientras tanto, Facundo Moyano mantiene una postura completamente diferente frente a la exposición pública. El dirigente político eligió permanecer en silencio en sus redes sociales y, hasta el momento, no realizó ninguna publicación ni comentario en respuesta a las historias que compartió su pareja.

Cuál sería el supuesto pacto millonario entre Facundo Moyano y Candela Arizaga

El escándalo que protagonizaron Facundo Moyano y Candela Arizaga sumó un nuevo capítulo luego de que Ángel de Brito expusiera en LAM (América TV) una llamativa versión sobre un supuesto acuerdo entre las partes.

Según explicó días atrás el conductor, detrás del silencio que siguió al mediático episodio habría existido un pacto en el que también habría participado un nuevo abogado, señalado como posible mediador entre Moyano y su expareja.

"Cuando aparecieron los videos de Facundo Moyano y su exnovia o no sé qué, corriendo por la calle, drogado, detención, toda la polémica que ya todo el mundo conoce, acá habló el abogado dieron a entender que iba a haber una denuncia mucho más fuerte. Después el abogado desapareció", relató De Brito.

En ese sentido, sostuvo que la falta de nuevas acciones públicas respondería a un acuerdo entre los involucrados. Incluso mencionó algunos de los supuestos beneficios que se habrían negociado para ponerle fin al conflicto.

"Un vehículo y unas vacaciones en el Caribe para que se borren con cinco personas", afirmó el periodista.

Además, Ángel de Brito aclaró que la información no había surgido originalmente de LAM, sino que había sido difundida previamente por Pablo Duggan en Duro de Domar (C5N).

El comunicador había dado detalles sobre el supuesto arreglo y mencionado una cifra de dinero, un automóvil y pasajes al Caribe: "60 mil dólares, un auto cero kilómetro para el papá, más, esto es lo último, cinco pasajes a Punta Cana", aseguró.

     

 

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