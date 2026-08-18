Candela Arizaga se hartó de esconderse: filtró una foto íntima con Facundo Moyano y les dejó un mensaje a sus “novias”

Pero el descargo no terminó allí. La influencer continuó compartiendo material relacionado con su vínculo con Facundo Moyano y, en una de las siguientes historias, publicó una fotografía en la que aparece abrazada al dirigente político durante una visita a Disneyland París.

La postal dejó expuesto uno de los momentos que ambos compartieron durante la relación y fue acompañada por otra publicación que volvió a despertar repercusiones. En esta oportunidad, Arizaga eligió una placa con fondo negro para escribir un mensaje dirigido al entorno "amistoso" del exlegislador.

"La subo acá porque no quiero que me escondan más y que, de paso, 'sus otras novias' lo vean", expresó la modelo en la historia. Sin embargo, para quitarle algo de tensión a la contundencia de sus palabras, cerró el mensaje con la aclaración "humor".

Con estas publicaciones, Candela Arizaga volvió a instalar su vínculo con Facundo Moyano en el ojo mediático. Mientras tanto, Facundo Moyano mantiene una postura completamente diferente frente a la exposición pública. El dirigente político eligió permanecer en silencio en sus redes sociales y, hasta el momento, no realizó ninguna publicación ni comentario en respuesta a las historias que compartió su pareja.

Cuál sería el supuesto pacto millonario entre Facundo Moyano y Candela Arizaga

El escándalo que protagonizaron Facundo Moyano y Candela Arizaga sumó un nuevo capítulo luego de que Ángel de Brito expusiera en LAM (América TV) una llamativa versión sobre un supuesto acuerdo entre las partes.

Según explicó días atrás el conductor, detrás del silencio que siguió al mediático episodio habría existido un pacto en el que también habría participado un nuevo abogado, señalado como posible mediador entre Moyano y su expareja.

"Cuando aparecieron los videos de Facundo Moyano y su exnovia o no sé qué, corriendo por la calle, drogado, detención, toda la polémica que ya todo el mundo conoce, acá habló el abogado dieron a entender que iba a haber una denuncia mucho más fuerte. Después el abogado desapareció", relató De Brito.

En ese sentido, sostuvo que la falta de nuevas acciones públicas respondería a un acuerdo entre los involucrados. Incluso mencionó algunos de los supuestos beneficios que se habrían negociado para ponerle fin al conflicto.

"Un vehículo y unas vacaciones en el Caribe para que se borren con cinco personas", afirmó el periodista.

Además, Ángel de Brito aclaró que la información no había surgido originalmente de LAM, sino que había sido difundida previamente por Pablo Duggan en Duro de Domar (C5N).

El comunicador había dado detalles sobre el supuesto arreglo y mencionado una cifra de dinero, un automóvil y pasajes al Caribe: "60 mil dólares, un auto cero kilómetro para el papá, más, esto es lo último, cinco pasajes a Punta Cana", aseguró.