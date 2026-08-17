Tres delincuentes mantuvieron cautiva a una jubilada durante más de una hora para robarle

Encontraron los ahorros y la insultaron

Después de revisar la vivienda, los delincuentes encontraron dinero que la jubilada tenía guardado para afrontar sus gastos. El hallazgo provocó la reacción de uno de los asaltantes, quien la increpó: “Vieja de mierda, ¿no era que no tenías nada?”.

Además del dinero, los ladrones se llevaron el teléfono celular de la mujer y otras pertenencias. La víctima contó que los delincuentes se burlaban de ella mientras reunían los objetos que habían encontrado dentro de la casa.

La fuga quedó registrada por las cámaras

Los tres delincuentes permanecieron dentro de la propiedad hasta aproximadamente las 6:25. Después escaparon por el patio y volvieron a trepar la reja para salir a la calle. La secuencia del ingreso y la huida fue registrada por cámaras de seguridad de la zona.

Poco después del asalto, efectivos de la Comisaría Sur Segunda de González Catán llegaron al domicilio junto con una ambulancia. Un médico asistió a la víctima, que se encontraba en estado de shock como consecuencia del ataque.

“Me dijo que tengo que conseguir un psicólogo”, relató la mujer al referirse a la atención que recibió después de la entradera.

Los tres delincuentes permanecieron dentro de la propiedad hasta aproximadamente las 6:25. (Foto: captura de pantalla)

El reclamo de la víctima tras el robo

La jubilada expresó el impacto que le provocó el episodio y lamentó haber perdido sus pertenencias y el dinero que había reservado para sus gastos.

“Dentro mío hay un gran dolor. Se llevaron todo, no tengo nada”, expresó.

Además, pidió mayor seguridad para el barrio Da Vinci y aseguró que los hechos delictivos son frecuentes en la zona. Según relató, nunca había atravesado una situación de estas características, aunque señaló que los episodios de inseguridad forman parte de la preocupación habitual de los vecinos.

La investigación quedó a cargo del Grupo Táctico de Operaciones de la comisaría Sur Segunda, que trabaja para identificar y localizar a los tres sospechosos. Hasta el momento, ninguno de ellos fue detenido.