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Tres delincuentes mantuvieron cautiva a una jubilada durante más de una hora para robarle

La mujer fue sorprendida mientras dormía en su casa de Rafael Castillo. Los asaltantes la golpearon y recorrieron la vivienda en busca de dinero y objetos de valor antes de escapar por el mismo lugar por el que habían ingresado.

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Los asaltantes la golpearon y recorrieron la vivienda en busca de dinero y objetos de valor antes de escapar por el mismo lugar por el que habían ingresado. (Foto: A24)
Los asaltantes la golpearon y recorrieron la vivienda en busca de dinero y objetos de valor antes de escapar por el mismo lugar por el que habían ingresado. (Foto: A24)

Una jubilada de 63 años fue víctima de una violenta entradera durante la madrugada del domingo en Rafael Castillo, partido de La Matanza. Tres delincuentes ingresaron a su vivienda, la mantuvieron retenida durante más de una hora y la agredieron mientras buscaban dinero y objetos de valor.

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El episodio comenzó alrededor de las 4:45 en una propiedad ubicada sobre la calle Reaño al 2800. Los asaltantes treparon la reja del frente, ingresaron al patio y luego forzaron una ventana para entrar a la casa.

La mujer estaba durmiendo cuando los delincuentes irrumpieron. A partir de ese momento, uno de ellos quedó junto a ella mientras los otros recorrieron las distintas habitaciones para encontrar efectivo, dólares y oro.

Los asaltantes treparon la reja del frente, ingresaron al patio y luego forzaron una ventana para entrar a la casa. (Foto: captura de pantalla)

Los asaltantes treparon la reja del frente, ingresaron al patio y luego forzaron una ventana para entrar a la casa. (Foto: captura de pantalla)

La víctima les aseguró que no tenía ese tipo de objetos, pero los ladrones continuaron con la búsqueda y también la sometieron a distintas agresiones. Según su relato, durante el ataque le pegaron con una Biblia y le arrojaron agua.

Encontraron los ahorros y la insultaron

Después de revisar la vivienda, los delincuentes encontraron dinero que la jubilada tenía guardado para afrontar sus gastos. El hallazgo provocó la reacción de uno de los asaltantes, quien la increpó: “Vieja de mierda, ¿no era que no tenías nada?”.

Además del dinero, los ladrones se llevaron el teléfono celular de la mujer y otras pertenencias. La víctima contó que los delincuentes se burlaban de ella mientras reunían los objetos que habían encontrado dentro de la casa.

La fuga quedó registrada por las cámaras

Los tres delincuentes permanecieron dentro de la propiedad hasta aproximadamente las 6:25. Después escaparon por el patio y volvieron a trepar la reja para salir a la calle. La secuencia del ingreso y la huida fue registrada por cámaras de seguridad de la zona.

Poco después del asalto, efectivos de la Comisaría Sur Segunda de González Catán llegaron al domicilio junto con una ambulancia. Un médico asistió a la víctima, que se encontraba en estado de shock como consecuencia del ataque.

“Me dijo que tengo que conseguir un psicólogo”, relató la mujer al referirse a la atención que recibió después de la entradera.

Los tres delincuentes permanecieron dentro de la propiedad hasta aproximadamente las 6:25. (Foto: captura de pantalla)

Los tres delincuentes permanecieron dentro de la propiedad hasta aproximadamente las 6:25. (Foto: captura de pantalla)

El reclamo de la víctima tras el robo

La jubilada expresó el impacto que le provocó el episodio y lamentó haber perdido sus pertenencias y el dinero que había reservado para sus gastos.

“Dentro mío hay un gran dolor. Se llevaron todo, no tengo nada”, expresó.

Además, pidió mayor seguridad para el barrio Da Vinci y aseguró que los hechos delictivos son frecuentes en la zona. Según relató, nunca había atravesado una situación de estas características, aunque señaló que los episodios de inseguridad forman parte de la preocupación habitual de los vecinos.

La investigación quedó a cargo del Grupo Táctico de Operaciones de la comisaría Sur Segunda, que trabaja para identificar y localizar a los tres sospechosos. Hasta el momento, ninguno de ellos fue detenido.

En pocas palabras

  • Entradera violenta: Tres delincuentes asaltaron a una jubilada en su casa de Rafael Castillo.
  • Detalles del robo: La víctima fue golpeada y retenida más de una hora mientras los asaltantes buscaban dinero y objetos de valor.
  • Consecuencias: Se llevaron dinero, el celular y otras pertenencias, dejando a la mujer en estado de shock.
Resumen generado por Thinkindot AI
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