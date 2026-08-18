Prestación por Desempleo ANSES: quiénes la cobran y cuánto reciben en agosto

Trabajadores en relación de dependencia alcanzados por la Ley de Contrato de Trabajo N.º 20.744.

Personal de casas particulares comprendido en el Régimen Especial de Contrato de Trabajo establecido por la Ley N.º 26.844.

Trabajadores de la construcción incluidos en el Régimen Nacional de la Construcción.

Para acceder al beneficio es necesario cumplir con las condiciones establecidas para cada actividad y acreditar los períodos de trabajo con aportes requeridos.

Cuánto paga ANSES por la Prestación por Desempleo en agosto 2026

El monto de la prestación se calcula en función de los ingresos que tenía el trabajador antes de perder su empleo.

Como referencia, el beneficio corresponde al 75% del mejor salario neto mensual percibido durante los últimos seis meses de trabajo. Sin embargo, existen límites para el monto que puede cobrar cada beneficiario.

En agosto, los valores son:

Monto mínimo: $188.300.

$188.300. Monto máximo: $376.600.

Por este motivo, no todos los beneficiarios reciben el mismo importe. El monto final depende de la situación laboral, los salarios registrados y los aportes realizados antes de la desvinculación.

Cómo solicitar la Prestación por Desempleo de ANSES

El trámite puede realizarse de manera online a través de Mi ANSES o de forma presencial en una oficina del organismo.

Cómo hacer el trámite online

Para iniciar la solicitud por internet, hay que:

Ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

con CUIL y Clave de la Seguridad Social. Dirigirse a “Atención Virtual” .

. Seleccionar la opción “Prestación por Desempleo” .

. Elegir el tipo de relación laboral correspondiente.

Completar los datos solicitados por el sistema.

Adjuntar el DNI y la documentación requerida.

Completar la declaración jurada correspondiente.

Cómo solicitarla de manera presencial

Quienes prefieran realizar el trámite personalmente deben solicitar un turno en ANSES y presentarse en la oficina asignada con el DNI y la documentación necesaria para acreditar la situación laboral.

ANSES: cuándo se cobra la Prestación por Desempleo en agosto 2026

Los titulares de la Prestación por Desempleo cobrarán durante agosto de acuerdo con la terminación de su DNI.

El calendario de pagos es el siguiente: