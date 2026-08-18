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Terrible cruce entre Matías Bertolotti y Ricardo Canaletti: "Después si vas por la calle y..."

El meteorógolo Matías Bertolotti se molestó con Ricardo Canaletti por un comentario que hizo sobre los hinchas de River y desató el escándalo en TN.

18 ago 2026, 08:45
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Terrible cruce entre Matías Bertolotti y Ricardo Canaletti: Después si vas por la calle y...

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Terrible cruce entre Matías Bertolotti y Ricardo Canaletti: "Después si vas por la calle y..."

Matías Bertolotti cruzó con todo a Ricardo Canaletti en TN y lo acusó de incitar a la violencia contra los hinchas de River Plate ante un polémico comentario que hizo el especialista en policiales tras el triunfo de River Plate por 2 a 0 frente a Argentinos Juniors.

Durante la salida del estadio Monumental, Santiago Martella se encontraba cubriendo la salida de los hinchas locales cuando hizo mención al partido entre Boca y Platense del sábado, que terminó 1 a 1 con un polémico gol anulado al equipo calamar en el segundo tiempo.

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"Con Boca hubo polémica: un gol que le anulan a Platense por una mano, que no ven una mano de Boca primero y sí cobran una de Platense luego. En todo caso si anulaban ese gol tendrían que haber cobrado penal para Platense", dijo el cronista.

En contra de esa mirada, Ricardo Canaletti arremetió contra su compañero y apuntó picante contra los hinchas del equipo millonario al verlos retirarse del estadio.

"¿Quién es el cronista que está ahí? Me extraña porque es un buen periodista. Vos no estás contando lo que pasó ayer porque hay otra manera de contarlo, atenti", comenzó indignado.

Y agregó polémico: "Acabas de ver un partido donde estos muertos que hace cinco que no ganan, estos muertos que hay un problema con el cementerio de la Chacarita porque fueron a sacar a todos los muertos para llevarlos a la cancha de River. Esta gente que te rodea a vos que yo no sé si está viva o muerta...".

La furia y dura advertencia de Matías Bertolotti a Ricardo Canaletti

Matías Bertolotti pidió la palabra después en el programa que conduce Mario Massaccesi y se mostró indignado por los dichos de su compañero en TN, Ricardo Canaletti, destapando una explosiva interna.

"Le quiero mandar un mensajito a un periodista de acá del canal, tranqulo con las versiones y los dichos que decís. Es el señor Canaletti, y lo digo en serio", comenzó el meteorólogo, reconocido hincha del club de Núñez, mirando fijo a cámara.

"Hay que tener cuidado con incitar a la violencia Ricardito querido. Y vos lo sabés muy bien que hacés este tipo de cosas. Ayer dijiste barbaridades: que son muertos todos los hinchas de River, decir que sacaron a los muertos de Chacarita y fueron a la cancha, es muy grave", continuó firme.

Y cerró tajante contra el mensaje dado por el periodista de policiales: "Cuidado. Porque después si vas por la calle y te insultan sos el primero que salís a llorar. Y está mal que te insulten en la calle, pero sos el primero que salís a llorar. No generes violencia, ¿sí? Los payasos son hermosos, están lindos y no tienen nada que ver con esto. Tranquilo. Para vos, punto".

     

 

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