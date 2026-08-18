Terrible cruce entre Matías Bertolotti y Ricardo Canaletti: "Después si vas por la calle y..."

"¿Quién es el cronista que está ahí? Me extraña porque es un buen periodista. Vos no estás contando lo que pasó ayer porque hay otra manera de contarlo, atenti", comenzó indignado.

Y agregó polémico: "Acabas de ver un partido donde estos muertos que hace cinco que no ganan, estos muertos que hay un problema con el cementerio de la Chacarita porque fueron a sacar a todos los muertos para llevarlos a la cancha de River. Esta gente que te rodea a vos que yo no sé si está viva o muerta...".

La furia y dura advertencia de Matías Bertolotti a Ricardo Canaletti

Matías Bertolotti pidió la palabra después en el programa que conduce Mario Massaccesi y se mostró indignado por los dichos de su compañero en TN, Ricardo Canaletti, destapando una explosiva interna.

"Le quiero mandar un mensajito a un periodista de acá del canal, tranqulo con las versiones y los dichos que decís. Es el señor Canaletti, y lo digo en serio", comenzó el meteorólogo, reconocido hincha del club de Núñez, mirando fijo a cámara.

"Hay que tener cuidado con incitar a la violencia Ricardito querido. Y vos lo sabés muy bien que hacés este tipo de cosas. Ayer dijiste barbaridades: que son muertos todos los hinchas de River, decir que sacaron a los muertos de Chacarita y fueron a la cancha, es muy grave", continuó firme.

Y cerró tajante contra el mensaje dado por el periodista de policiales: "Cuidado. Porque después si vas por la calle y te insultan sos el primero que salís a llorar. Y está mal que te insulten en la calle, pero sos el primero que salís a llorar. No generes violencia, ¿sí? Los payasos son hermosos, están lindos y no tienen nada que ver con esto. Tranquilo. Para vos, punto".