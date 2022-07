Volcó un camión con cervezas, los vecinos se llevaron todo y ahora su dueña pide los cajones

Video: así se llevaban las cervezas

Mientras el conductor esperaba por la presencia de los efectivos policiales, la noticia de que había cervezas se difundió rápido entre los vecinos de la zona. Ellos no dudaron en acercarse y llevarse el cargamento.

La gente que pasaba en el auto no podía entender de lo que estaban siendo testigos. Los videos se convirtieron en un fenómeno viral en la provincia.

La empresa, en tanto, apenas pudo cargar los cajones restantes que quedaban y los llevó a sus depósitos.

El pedido de la dueña: "Devuelvan los cajones de cerveza"

“Quiero decirles a todos los ladrones que aprovecharon mi desgracia que si les queda un poco de dignidad me devuelvan los cajones de cerveza, porque la carga no está asegurada y necesito reponer todo lo que pueda”, dijo Valeria, la propietaria de la mercadería.

Y agregó: “Es Increíble cómo gente de buen nivel económico me robó sin piedad, aprovechando mi desgracia. Y para todos los que me insultaban diciéndome oligarca, les digo que con mucha honra, mi familia y yo laburamos todos los días. No vivimos de planes y damos trabajo”.