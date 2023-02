Volvió de las vacaciones y encontró que le habían usurpado la casa: "Ahora vivo en mi auto"

"Llamé a la policía 4 veces hasta que vinieron los patrulleros y dialogaron con la persona que usurpó la casa", continuó el relato y agregó: "No tengo idea de quiénes son y no quiero ni saber".

"Fui a golpear la puerta y no me contesta nadie. Por lo que me dijo la policía, no son del barrio y ningún vecino los conoce", sostuvo Ramiro.

Ahora, el joven se encuentra viviendo en el auto. "Estoy dando vueltas por las estaciones de servicio", remarcó el joven.

Casa tomada: así le cortaban el medidor a la familia que usurpó la casa

Por otro lado, una vecina diálogo con A24 y dijo "yo al chico no lo conozco porque debe ser nuevo en el barrio. Donde vivo yo, también quisieron usurpar."

"No se puede vivir así, estamos todos en la misma. No es la primera vez que usurpan una casa en el barrio", aseguró la mujer.