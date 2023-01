Heredó la quinta de sus abuelos, usurparon las tierras y ahora la hacen pagar impuestos por todo un barrio

La damnificada se llama María Cristina Pastorino y contó en diálogo con Gonzalito Rodríguez cómo fue que comenzó su calvario.

Le hacen pagar impuestos por todo un barrio

“La tierra está a nombre de mis abuelos, es injusto que yo tenga que pagar los impuestos de toda la gente que vive acá”, explicó Pastorino, y lamentó: “Nadie escucha, me siguen amenazando, es una amenaza permanente que me llega a mi casa que me van a embargar hasta el alma”.

La mujer narró cómo fue que se hizo ‘dueña’ de todo un barrio con 400 casas. “Hace un tiempo en estas tierras estaba la quinta de mis abuelos”, contó la damnificada y Gonzalito Rodríguez agregó: “Mientras se iniciaba la sucesión en 1986, comenzaba la usurpación, esa quinta se transformaba en un barrio urbanizado”.

“Me quieren cobrar los impuestos de ARBA, es una deuda que es una fortuna e imposible de pagar, además no se corta porque la gente sigue viviendo”, manifestó Pastorino y reveló que el municipio también “ocupó” los terrenos.

“Como la tierra está a nombre de mis abuelos me embargan a mí”, aseguró la maestra jardinera quien remarcó que “no quiere nada de esto, quiero que saquen mi apellido y me dejen vivir en paz”.

Sobre las intimaciones que recibió, Pastorino explicó: “Yo cobraba un sueldo, me empezaron a embargar, ARBA comenzó a mandarme intimaciones que si no pago me van a rematar todo”.

Gonzalito Rodríguez en ARBA

Al día siguiente, el conductor de “Río Revuelto” se dirigió a la sede del ente recaudador donde fue recibido por Sofía Luna, gerenta de atención y servicios de ARBA. La funcionaria explicó que si bien tienen registros desde 2016 del reclamo de Pastorino no pueden “abstenerse de reclamar deuda”.

“En este caso particular hay dos opciones para modificar nuestra base de titular registrado, o por la vía judicial o directamente en el Registro de la Propiedad”, reveló Luna.

Sin perder tiempo, arribaron a la nueva sede del organismo bonaerense donde Gonzalito Rodríguez consiguió el compromiso para que luego de un trámite simple en La Matanza, la mujer deje ser intimada y se le perdonara la deuda que injustamente le reclamaron.

