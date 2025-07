Las tres claves para entender qué puede pasar a la medianoche con el cierre de listas

Todos quieren quedar lo mejor parados posibles y llevarse la mayor cantidad de diputados, senadores y concejales. Pero acá la pelea es a tres bandas:

La pelea entre libertarios. En los últimos días se terminó de romper el triángulo de hierro del presidente Javier Milei. Santiago Caputo (uno de los tres vértices) quedó en baja y con cero poder de fuego para armar las listas en provincia. Quedó empoderada Karina Milei -"El Jefe"- que delegó este armado en el titular del partido a nivel provincial, Sebastián Pareja, y en los primos "Lule" y Martín Menem.

Este trío ya avisó que no quiere darle lugar a "las fuerzas del cielo" (la agrupación que encabeza virtualmente Caputo) y que maneja la "territorialidad de las redes". Ojo, que no se complique la campaña para el oficialismo si es que "los pibes" no militan de manera virtual o empiezan a deslizar críticas a la gestión.

El malestar interno es total. ¿Habrá retorno? No está claro. La interna va a ceder si esas "Fuerzas del Cielo" consiguen al menos 10 legisladores "entrables". Sino, la cosa se puede complicar.

El otro frente abierto es con el PRO. El partido de Mauricio Macri está resignado a perder. Pero quiere mantener algunos legisladores y el control de la territorialidad en las intendencias que gobiernan. En algunos casos del interior, ya rompieron y se fueron al frente SOMOS. En otros siguen en negociaciones.

El caso más emblemático es el de Vicente López, donde la intendenta Soledad Martínez está dispuesta a dejar los pies adentro del plato, siempre que no le quieran armar la lista de concejales. La Libertad Avanza ya avisó que va a ser opositora a nivel municipal. Martínez está dispuesta a ceder algún lugar en su propia lista, pero no todos. Si se ponen muy exigentes los de LLA, podría armar su propia lista. Siendo la vicepresidenta del PRO, sería un golpe duro.

En principio, el candidato puesto para encabezar en la primera sección electoral es Diego Valenzuela de 3 de febrero.

El peronismo y el desafío de contener a todos

No se puede perder ni un voto. Esa fue la consigna que se acordó en las distintas esferas del poder del partido a nivel provincial. Por eso no se ven peleas a cielo abierto. El cristinismo camporismo parece haber entendido que la pelea grande es en octubre y ahí hay que apuntar los cañones.

Los dos cierres de lista se dan casi en simultáneo, aunque para los nombres definitivo falte.

El peronismo tomó la decisión de que los intendentes puedan cuidar sus municipios. Algo van a ceder, pero tienen la lapicera. En los cargos de Legislatura, también van a tener un peso determinante. El reparto se va a dar según el peso territorial de cada uno de los dirigentes y no tanto mirando los espacios nacionales.

La nueva Fuerza Patria sabe que el interior de la provincia lo tiene complicado y que el mapa provincial seguramente se pinte de violeta territorialmente hablando. Pero puede hacer la diferencia, sacando muchos votos en la tercera sección electoral (el sur del conurbano, incluyendo La Matanza) y puede intentar ganar la primera (norte y oeste). Con eso puede compensar cualquier derrota en el interior. Pero para eso necesitan cumplir a rajatabla el lema de la marchita: "Todos unidos triunfaremos".

Somos Buenos Aires: si hay rejunte que no se note

Todo lo que anda circulando en el medio de la grieta está en esta coalición, en que confluyen el espacio Hacemos (Schiaretti), radicales de distintas líneas, el partido de Facundo Manes, peronistas disidentes, Coalición Cívica y Emilio Monzó. Difícil conformar a todos, pero de alguna manera avanzan.

La decisión es que en la primera sección electoral juegue Julio Zamora, intendente de Tigre. En la tercera algunos contaban a Fernando Gray (de Esteban Echeverría), pero nunca se sumó formalmente al espacio. Todavía algunos le prenden una vela. Está difícil de que tanta gente se ponga de acuerdo.

Habrá que ver además si pueden recoger heridos del interior de la provincia que no hayan cerrado con el peronismo o La Libertad Avanza. Hay otro espacio -Hechos- que encabezan los hermanos Passaglia (de San Nicolás) que también están pasando otra ambulancia para intentar sumar caídos.

Bonus track: el otro partido

Hay otra competencia que es casi una primaria y que va a depender mucho de que los candidatos sean atractivos: además de saber cuántos votos tiene cada espacio, habrá que ver cuánta gente vaya a votar. Cuantos menos van, más porcentaje va a tener La Libertad Avanza, que tiene un público mucho más fidelizado; la oposición hoy tiene una propuesta más reactiva que de mirada de futuro.

¿Será una elección del 50% de participación como la de CABA? ¿ O irá al 70% como en Formosa? Según uno u otro escenario, se puede plantear uno u otro resultado.