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RECONOCIMIENTO

Mario Ishii recibió en Estados Unidos un doctorado Honoris Causa por su liderazgo global

La Universidad del Medio Oeste de Missouri distinguió al senador bonaerense y vicepresidente de Latam Unesco por su trayectoria y su trabajo vinculado a la educación pública, la inclusión social y las Ciudades del Aprendizaje.

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El senador recibió el diploma y la medalla correspondientes al título honorífico de “Doctor en Filosofía en Liderazgo Global” (Foto: X @ishiiargentina).

El senador recibió el diploma y la medalla correspondientes al título honorífico de “Doctor en Filosofía en Liderazgo Global” (Foto: X @ishiiargentina).

La Universidad del Medio Oeste de Wentzville, en Missouri, Estados Unidos, otorgó un doctorado Honoris Causa al senador bonaerense Mario Ishii durante las celebraciones por el 40° aniversario de esa casa de estudios. La distinción reconoció su trayectoria y su rol como vicepresidente de LATAM UNESCO.

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La institución académica destacó la labor de Ishii por su “acción ejemplar” en favor del acceso de hijos de trabajadores a las universidades públicas y por impulsar la articulación entre el conocimiento académico y la realidad de las Ciudades del Aprendizaje, territorios que promueven el aprendizaje inclusivo, desde la educación básica hasta la superior.

mario ishii honoris causa
El reconocimiento se dio en el marco de las celebraciones por el 40° aniversario de esa casa de estudios. (Foto: X @ishiiargentina)

El reconocimiento se dio en el marco de las celebraciones por el 40° aniversario de esa casa de estudios. (Foto: X @ishiiargentina)

Durante la ceremonia, el presidente y fundador de la Universidad del Medio Oeste, James Song, encabezó la “Laudatio” en la que resaltó la trayectoria del dirigente bonaerense antes de entregarle el diploma y la medalla correspondientes al título honorífico de “Doctor en Filosofía en Liderazgo Global”.

El reconocimiento también puso el foco en el trabajo desarrollado por Ishii en materia de inclusión social, educación y fortalecimiento de políticas vinculadas al aprendizaje y la formación de nuevas generaciones.

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(Foto: X @ishiiargentina)

(Foto: X @ishiiargentina)

La distinción se produjo semanas después del 1° Encuentro anual de la Red Argentina de Ciudades del Aprendizaje Unesco, realizado el pasado 23 de abril en José C. Paz. Durante esas jornadas se debatieron iniciativas relacionadas con tecnología, inclusión social y experiencias académicas para las denominadas “Ciudades del Futuro”.

En ese marco, se destacó la participación de representantes y foros internacionales de Arabia Saudita, Corea del Sur, República de la India y distintos países de Latinoamérica, espacios en los que Mario Ishii impulsó propuestas orientadas al fortalecimiento de los aprendizajes y la preparación de las nuevas generaciones frente a los desafíos del siglo XXI.

mario ishii honoris causa grupal
El reconocimiento también puso el foco en el trabajo desarrollado por Ishii en materia de inclusión social, educación y fortalecimiento de políticas vinculadas al aprendizaje y la formación de nuevas generaciones. (Foto: X @ishiiargentina)

El reconocimiento también puso el foco en el trabajo desarrollado por Ishii en materia de inclusión social, educación y fortalecimiento de políticas vinculadas al aprendizaje y la formación de nuevas generaciones. (Foto: X @ishiiargentina)

Primer encuentro anual de la Red Argentina de Ciudades del Aprendizaje

Durante el primer encuentro anual de la Red Argentina de Ciudades del Aprendizaje, el dirigente advirtió sobre la situación educativa del país y aseguró que “la educación argentina arrastra un atraso de veinte años frente a las potencias globales”.

El dirigente sostuvo que “la deserción escolar y la falta de empleo no son fenómenos aislados, sino la consecuencia directa de un sistema que ha perdido el ritmo de la innovación”.

Además, el legislador bonaerense resaltó la creación de la nueva Facultad de Ciencia, Tecnología, Innovación, Robótica e Inteligencia Artificial de José C. Paz y afirmó que “esta obra no es solo cemento; es un manifiesto político que busca romper el ciclo de exclusión dotando a los jóvenes de herramientas para el mercado laboral del siglo XXI”.

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