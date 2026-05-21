Mario Ishii recibió en Estados Unidos un doctorado Honoris Causa por su liderazgo global

El reconocimiento también puso el foco en el trabajo desarrollado por Ishii en materia de inclusión social, educación y fortalecimiento de políticas vinculadas al aprendizaje y la formación de nuevas generaciones.

mario ishii honoris causa diploma (Foto: X @ishiiargentina)

La distinción se produjo semanas después del 1° Encuentro anual de la Red Argentina de Ciudades del Aprendizaje Unesco, realizado el pasado 23 de abril en José C. Paz. Durante esas jornadas se debatieron iniciativas relacionadas con tecnología, inclusión social y experiencias académicas para las denominadas “Ciudades del Futuro”.

En ese marco, se destacó la participación de representantes y foros internacionales de Arabia Saudita, Corea del Sur, República de la India y distintos países de Latinoamérica, espacios en los que Mario Ishii impulsó propuestas orientadas al fortalecimiento de los aprendizajes y la preparación de las nuevas generaciones frente a los desafíos del siglo XXI.

mario ishii honoris causa grupal El reconocimiento también puso el foco en el trabajo desarrollado por Ishii en materia de inclusión social, educación y fortalecimiento de políticas vinculadas al aprendizaje y la formación de nuevas generaciones. (Foto: X @ishiiargentina)

Primer encuentro anual de la Red Argentina de Ciudades del Aprendizaje

Durante el primer encuentro anual de la Red Argentina de Ciudades del Aprendizaje, el dirigente advirtió sobre la situación educativa del país y aseguró que “la educación argentina arrastra un atraso de veinte años frente a las potencias globales”.

El dirigente sostuvo que “la deserción escolar y la falta de empleo no son fenómenos aislados, sino la consecuencia directa de un sistema que ha perdido el ritmo de la innovación”.

Además, el legislador bonaerense resaltó la creación de la nueva Facultad de Ciencia, Tecnología, Innovación, Robótica e Inteligencia Artificial de José C. Paz y afirmó que “esta obra no es solo cemento; es un manifiesto político que busca romper el ciclo de exclusión dotando a los jóvenes de herramientas para el mercado laboral del siglo XXI”.