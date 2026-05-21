Agenda legislativa y Gabinete: Javier Milei mantuvo un largo encuentro con Adorni en Olivos

Aunque no fueron confirmadas oficialmente, las leyes que evalúan enviar en las próximas horas al Congreso son el denominado Súper RIGI; una ley de lobby; otra para modificar la de etiquetado frontal (en alimentos); una sobre ludopatía; ley de sociedades; juicios por jurado; una sobre el CONICET; una reforma a la ley de Medios y otros proyectos sobre desregulación y competencia.

Un "desayuno de trabajo" en busca de retomar la agenda

Mesa política de Javier Milei, con Karina, Adorni, Santiago y Luis Caputo, Patricia Bullrich, Martín Menem, Lule Menem e Ignacio Devitt. Foto Presidencia.

Milei recibió a Adorni en medio de la polémica abierta entre el asesor presidencial, Santiago Caputo, y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, que escaló en redes sociales. En ese sentido, mantuvieron un estricto hermetismo y no hubo definiciones al respecto.

Esta mañana, Menem desmintió las versiones y expresó que las diferencias deben dirimirse hacia adentro. Pese a los intentos por aclarar el tema, la tensión escala y empantana la gestión. La búsqueda de equilibrio entre las dos alas libertarias pareció ser la decisión tomada por el Presidente.

"Es un desayuno de trabajo, que buscó armar una estrategia para retomar el ritmo de la actividad legislativa y decidió enviar este viernes nuevos proyectos al Congreso", dijo una fuente de Presidencia a A24.com.

El plan del Gobierno se respalda en el último triunfo que pudo mostrar el pasado miércoles en Diputados, donde con el apoyo de los gobernadores aliados logró sumar una nueva mayoría de 138 votos para darle media sanción al proyecto de ley que busca eliminar los subsidios al gas.

La última reunión a solas entre el Presidente y el jefe de ministros, cuestionado por la demora en presentar su declaración jurada en medio de la investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito, había sido el pasado viernes.

Al respecto, la titular del bloque de senadores de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, anticipó la presentación de su declaración jurada, en un nuevo gesto de presión a Adorni, al que le reclamó que hiciera pública la suya para descomprimir el escándalo.

Tras la promesa de mostrar el detalle de su patrimonio, el funcionario aún trabaja en su declaración y se estima que podría enviarla a la Oficina Anticorrupción a principios de junio.