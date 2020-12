"365 días sin poder": el editorial de Jonatan Viale

Jonatan Viale en Realidad Aumentada, por A24

En su editorial en Realidad Aumentada, Jonatan Viale analizó la intención de la carta que emitió Cristina Kirchner y evaluó el primer año de gestión de Alberto Fernández al frente del Ejecutivo. Estuvo "365 días sin poder", dijo.

"Hoy se cumplen 365 días desde que Alberto Fernández se puso la banda presidencial. En un año, se sumaron 2 millones de pobres y la desocupación aumentó de 10,6% a 28,5%. Sin dudas. Se vive peor que hace un año. Es cierto que hubo una pandemia feroz que contagió a 69 millones de personas y mató a 1.600.00 en todo el mundo; y que no hay ningún manual para gobernar un país con un planeta paralizado. Pero a la vista está que se hicieron la cosas mal".

"Destrozaron la economía, fundieron fábricas, cerraron locales, destruyeron restaurantes, apagaron el consumo, mataron a las pymes, endeudaron a la clase media, asfixiaron a las empresas, extinguieron el turismo y abolieron las clases. Y lo peor de todo es que se presentaron como los campeones mundiales de la pandemia y resultamos ser el séptimo país del mundo con mayor mortalidad".

"Lo único que estoy haciendo es relatar los hechos, todos debemos reconocer que Argentina pasó uno de los peores años de su historia, sino el peor. Y también debemos reconocer que el gobierno nacional no estuvo a la altura. Desde mi punto de vista, creo que el gran problema fue que Fernández nunca asumió la presidencia. Tuvimos a un Presidente durante 365 días sin poder real por decisión propia".

"La enorme mayoría de las decisiones de peso que tomó el gobierno nacional no nacieron en la Quinta de Olivos, sino en el Instituto Patria. Lo que hizo Fernández desde el comienzo fue admitir su posición de debilidad cediendo la autoridad presidencial".

"En la carta de ayer está la explicación del enojo de Cristina, ella cree que Alberto no cumplió con su parte del trato. La mayoría de los 12.500.000 de votos que consiguió en octubre del año pasado eran de Cristina Kirchner, pero su situación judicial mejoró menos de lo que ella imaginaba. Está convencida de que, aún siendo vicepresidenta, la va a pasar mal".

"Con su carta no le habló a la Corte, sino al Presidente y a la ministra de Justicia. Les está dando una advertencia: 'Ojo que van por vos'. No es casual que hayan convocado para este lunes a una vigilia frente a la Casa Rosada, cuya consigna principal es 'las cárceles no son para los compañeros'. El enojo de Cristina es con el Presidente porque no está haciendo lo que debía hacer: operar a corazón abierto"