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Detuvieron al rugbier acusado de empujar a un joven que fue atropellado

El rugbier Matías Fay fue imputado por lesiones dolosas tras empujar a un joven que terminó atropellado. El hecho quedó grabado por cámaras.

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El hecho ocurrió sobre la calle Victoria Ocampo y quedó captado por cámaras de seguridad. (Foto: gentileza La Capital Mar del Plata)

El hecho ocurrió sobre la calle Victoria Ocampo y quedó captado por cámaras de seguridad. (Foto: gentileza La Capital Mar del Plata)
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Agustín Salvador Huri fue atacado por un grupo de entre cuatro y cinco personas (Foto: gentileza El Sol).

El hecho ocurrió sobre la calle Victoria Ocampo y quedó captado por cámaras de seguridad.

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Cómo fue la pelea

Los registros muestran el momento en que la víctima, Valentín, de 22 años, pierde la estabilidad tras recibir una agresión y cae hacia la calzada cuando un vehículo pasaba por el lugar.

Según la reconstrucción de los hechos por parte de las autoridades, Valentín se retiraba de un boliche cuando un cuidacoches le pidió un cigarrillo. El joven accedió al pedido, pero en ese momento Fay comenzó a insultar al trabajador informal, situación que motivó la intervención de Valentín, quien le solicitó que se calmara.

En ese marco, el acusado reaccionó con mayor agresividad y comenzó a exigirle disculpas. De acuerdo con el testimonio incorporado a la causa, se acercó hasta quedar frente a frente con la víctima y le reclamó en reiteradas oportunidades que le pidiera perdón, pese a que no existía ningún motivo para hacerlo.

La situación derivó en el episodio que quedó registrado por las cámaras de seguridad. En las imágenes se observa el momento en que Fay empuja al joven, quien pierde el equilibrio y cae hacia atrás.

Como consecuencia de esa acción, Valentín terminó siendo atropellado por un Peugeot 308 que circulaba por la calle Victoria Ocampo. El impacto lo lanzó contra el parabrisas del vehículo.

A pesar de la violencia del choque, el joven logró reincorporarse por sus propios medios. Posteriormente fue trasladado al Hospital Privado de Comunidad, donde fue sometido a distintos estudios médicos y recibió el alta al constatarse que no presentaba lesiones de gravedad.

La investigación

La investigación quedó en manos de la UFI N° 4, a cargo de la fiscal Costanza Mandagarán. La fiscalía lleva adelante distintas medidas de prueba, entre ellas la toma de declaraciones testimoniales y el análisis de las imágenes captadas por las cámaras de seguridad para determinar las circunstancias del hecho.

Si bien las imágenes del episodio tuvieron una amplia difusión en redes sociales y generaron repercusión pública, fuentes vinculadas a la causa señalaron que en las horas posteriores al hecho no se había presentado una denuncia formal por parte de los involucrados.

En el marco de la pesquisa, la fiscalía dispuso la toma de declaración testimonial de la víctima para avanzar en la reconstrucción de las circunstancias que derivaron en la agresión.

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