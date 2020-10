Jorge Asís en Animales Sueltos, por América.

En su análisis político semana en Animales Sueltos, conducido por Luis Novaresio, Jorge Asís se refirió al acto del 17 de octubre y afirmó: "A 75 años, nadie tiene nada para festejar, ni el peronismo ni el anti-peronismo". Además, analizó la gestión de Alberto Fernández, la marcha del #12O y hasta el enfrentamiento entre el Presidente y Mauricio Macri.

"Se cumplen 75 años de la fundación del peronismo y también 75 años de la fundación del anti-peronismo. Ahora tenemos una semana donde en la coyuntura lo que se discute es si van a hacer caravana o si van a la virtualidad. Lo que se va a hablar ahora es darle empoderamiento al Presidente. Hay muchos problemas de fondo en el peronismo, está muy metido el sindicalismo, que era la columna vertebral, pero hoy la miseria doblegó a la producción. Están caídos, sin fe. Está con mas argumentos el anti-peronismo. A 75 años, nadie tiene nada para festejar, ni desde el peronismo, ni desde el anti-peronismo. Los peronistas están desbandados, sin conducción y con un problema con el pueblo".

"El Presidente está verdaderamente en problemas, está en el medio y debe querer complacerlos a todos. Él está en el medio y así se desgasta lo que tendría que ser su personalidad de conducción, pero es muy difícil conducir en ese espacio en este momento. Hubo algún intento de algunos que están con Alberto que, cuando tenía tantos puntos, le reprochan que no se separe de la Dra., eso es una causa perdida, es imposible".

"El Presidente lo veo como un hombre cansado, si vas a la televisión tenés que mostrarte eufórico porque hay gente que mira a los dirigentes sin sonido. Hace poco decía que hay un problema de confianza y parecía que era algo casi original, pero hoy es un lugar común. Es un coro de lamentos, una asamblea de desgracias. Está colectivamente aceptado que su gabinete es muy malo y porque él sabe que si empiezan a modificarle los ministros sin resolver el problema de fondo, al pobre que asume a los 3 días lo están insultando. Yo no sé si el Presidente tiene idea qué hacer, no lo veo. Yo no creo que pase ningún acontecimiento conmovedor, se podrá extender esta paulatina mediocridad y que, por alguna crisis, se produzca algún cambio".

"El gobierno está prematuramente envejecido y esta militancia de fin de semana largo también es prematura en materia de oposición. Déjenlo fracasar tranquilo, todos tenemos derecho a nuestro fracaso porque también es muy prematura la presión. Hay un sector de la militancia que no aguanta más, porque nunca fue tan fácil cargarse un gobierno peronista. Esas marchas son contra la Dra. porque no terminan de aceptar que les ganó. Una mujer que la tenías en el piso, acorralada y al borde las rejas hizo dos movimientos políticos y está ahí".

"El Nodio, yo no quisiera ni hablar sobre esto. Lo que no puede ser es que los periodistas estemos a la defensiva como una tía ultrajada. Te quieren mirar, observá todo lo que quieras. Los periodistas no pueden estar tan a la defensiva porque no tiene sentido, yo no tengo nada que ver con la Fake News. El periodista maneja un poder mucho más importante y tiene que tomar conciencia del propio poder que maneja, porque no es tan fácil cargarse a un periodista como a un gobierno".

"Macri va a pelear, todo lo que le pasa es por la política. Por más que tenga un relato, la historia de Macri es un relato literario y ahora culpa algunos amigos de la política de su colapso. Lo que quiere es cumplir la utopía que solo pudo cumplir Perón del regreso a la presidencia. Esta pelea entre Alberto y Macri, que una interna de chanchitos, es muy graciosa y va a seguir"