A días de un nuevo fallo por la causa vialidad, Cristina Kirchner recibió una importante noticia en Comodoro Py

El fallo se conoce en el inicio de la semana en la que la expresidenta podría recibir la confirmación de la condena a seis años de prisión en el único expediente en el que, por ahora, tiene sentencia en su contra: la Causa Vialidad.

La Cámara Federal de Casación anunciará el próximo miércoles su decisión y todos los pronósticos apuntan a la ratificación de la condena a seis años de prisión por defraudación en perjuicio de la administración pública y la inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos.

“Respuesta negativa”

En la causa Ruta del Dinero, Marijuán dictaminó en dos oportunidades que no hay pruebas que incriminen a la expresidenta: “He realizado un análisis en punto a si alcanzan las probanzas para trascender procesalmente al menos a un procesamiento atribuyendo a la imputada, con pruebas suficientes, un rol como autora o partícipe de las maniobras concretas de lavado de dinero investigadas. Y, frente a ello, he tenido una respuesta negativa, y así la he expresado".

Después del primer dictamen exculpatorio, el juez Sebastián Casanello dictó el sobreseimiento de Cristina Kirchner, pero cuando esa decisión se encaminaba a quedar firme apareció sorpresivamente la asociación Bases, que nunca había intervenido en la causa, pidiendo ser querellante para apelar el fallo.

La Cámara Federal la aceptó, evaluó la apelación y reabrió la causa, pero Marijuán retomó la investigación y llegó a la misma conclusión exculpatoria.

Bases planteó entonces la nulidad del dictamen de Marijuán y, además, pidió su apartamiento y la designación de otro fiscal para que formulara acusación contra Cristina Kirchner.

Esa pretensión fue rechazada en todas las instancias, incluida esta última.

El fiscal Guillermo Marijuan analizó la Reforma Judicial

Aval para el fiscal

“La resolución del juez que rechaza la recusación del fiscal no resulta recurrible. Tal extremo veda el acceso a la instancia de apelación, siempre que no se pruebe ningún supuesto de excepción que autorice a apartarse de ese principio. Aquí no concurre alguna de esas últimas circunstancias”, dijo el camarista Farah.

“Para el apartamiento de un fiscal es necesario demostrar que carece de la objetividad exigida por las normas que regulan su actuación. A falta de indicios independientes que den cuenta de la pérdida del rol propio, no basta con invocar una diferente opinión sobre la valoración de la prueba o sobre los avatares procesales que ha tenido el expediente (como el momento en que se presentó Bases)”, añadió el camarista.

El fallo tácitamente respalda la consideración de Marijuán respecto de Cristina Kirchner: “Debates como esos, o sobre la validez o no de los fundamentos empleados por el acusador público, tienen otros canales de planteamiento, que incluso ya fueron transitados en la causa”.

La resolución del camarista Farah pone al expediente en una infrecuente situación: después del pronunciamiento exculpatorio de Marijuán, el juez Casanello determinó que ya no había impulso fiscal, por lo que solo Bases mantiene la acusación contra Cristina Kirchner.

Si bien está previsto en la ley que una investigación pueda ir adelante sin impulso fiscal, ello rara vez ocurre en un expediente en el que se trata de supuestos casos de corrupción de funcionarios públicos.

Después de la reapertura del expediente, Marijuán dictaminó –en la segunda oportunidad- que “la prueba reunida resulta insuficiente para avanzar en la imputación que le fuera dirigida" a la ex presidenta.

“Oportunamente, ha sido analizada de manera detallada la situación procesal de Cristina Elizabeth Fernández con las distintas pruebas existentes en el expediente que, inexorablemente, me han llevado a la conclusión y a la petición de sobreseimiento formulada, que mantengo en todos sus términos", reiteró el fiscal.

Las críticas a la ONG

En ese dictamen, también calificó como “oportunista” a la conducta de Bases recordó que “durante años no participó del proceso, no tuvo copias del expediente, ni se conoce de dónde se nutre de información”, pero “con un claro sesgo político viene a peticionar, a modo de oportunas apariciones, distintos planteos que solo pretende para un aprovechamiento político por la trascendencia pública del suceso”.

Bases está integrada entre otros, por la diputada de Juntos por el Cambio y consejera de la Magistratura Jimena De la Torre. Entre sus fundadores y directivos aparece Pablo Nocetti, ex mano derecha de Patricia Bullrich en el Ministerio de Seguridad. Valeria Viola, quien firmó la recusación de Marijuán, es hija de la ex dirigente de la UCEDE en los 90 y funcionaria durante el gobierno de Carlos Menem, Adelina D’Alessio de Viola.

El documento reconoce la relación entre Cristina Kirchner; su difunto marido, el también expresidente Néstor Kirchner, y el empresario Báez, pero advirtió que las pruebas recogidas en la investigación “no la ubican a la imputada en ningún tramo del delito de lavado de dinero que se investiga en estas actuaciones para poder procesarla o someterla a juicio como parece pretender la querella”.