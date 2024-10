Ruta del Dinero: Marijuán volvió a dictaminar que no hay pruebas para incriminar a Cristina Kirchner

El fiscal federal Guillermo Marijuán ratificó que no hay pruebas para incriminar a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner por el delito de “lavado”· en la causa conocida como "Ruta del Dinero". “He realizado un análisis en punto a si alcanzan las probanzas para trascender procesalmente al menos a un procesamiento atribuyendo a la imputada, con pruebas suficientes, un rol como autora o partícipe de las maniobras concretas de lavado de dinero investigadas. Y, frente a ello, he tenido una respuesta negativa, y así la he expresado", ratificó Marijuán.