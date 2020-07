Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, ¿qué diferencias tienen con la otra facción?

Las hoy Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora comenzaron siendo, como su nombre lo indica, madres que el 30 de abril de 1977 se animaron a denunciar públicamente en la plaza la desaparición forzada de sus hijos por parte de un terrorismo de Estado.

Las mujeres que se animaron a manifestar públicamente se denominaron como Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora mientras que, por otro lado también existe la Asociación Madres de plaza de Mayo. Esta última logró ser reconocida a nivel mundial gracias a una de sus integrantes: Hebe De Bonafini.

Las organizaciones

Se estima que ambas organizaciones cuentan con alrededor de 60 madres que sufrieron la desaparición de sus hijos durante la dictadura. La diferencia principal radica en que la sede de trabajo de las Madres de Línea Fundadora cuenta con es espacio pequeño en la ciudad de Buenos Aires y su capital de recursos se genera en base a actividades institucionales de recaudación.

La Línea Fundadora llevó a cabo su función durante diez años en un edificio anexo del Serpaj gracias a que, Adolfo Pérez Esquivel les prestó el espacio. Con los años y más capital, contaron con un espacio independiente. La presidenta es Marta Ocampo de Vásquez y sus algunas de las otras madres son Nora Cortiñas y "Taty" Almeyda, conocidas por su aparición de los medios. Al presente quedan vivas seis madres de la época que continúan su lucha en conjunto al apoyo social.

Por otra parte la Asociación Plaza de Mayo gestionó a lo largo de su trayectoria una infraestructura mucho más grande alcanza la gestión solo sólo de ese establecimiento sino también de una fundación, una universidad de madres y hasta una radio.

Según la información publicada en el Boletín Oficial, se estima que la asociación encabezada por Bonafini recibió 3 millones pesos de la Jefatura de Gabinete en 2007 y otros $8 millones entre 2007 y 2010 para la construcción de casas. Durante el mismo periodo se conoció que el Banco Credicoop otorgó un préstamo por $10.000.000 a la Fundación de Madres según informes comerciales. Y, por último, el programa radial la "Voz de las Madres" recibió 888.000 pesos en concepto publicidad oficial, según declaró la Jefatura de Gabinete.

Los inicios

En una entrevista con Noticias en 2006, el ex director de The Buenos Aires Herald, Robert Cox, contó sobre aquellas primeras marchas: "Yo tengo mucha simpatía por Bonafini, obviamente sufrió mucho. Pero ella no fundó las Madres, no estaba entre las fundadoras. La primera vez que vi a Hebe fue afuera del país, en Nueva York en 1980".

Hebe de Bonafini comenzó a formar parte a los meses de la primera manifestación del 30 de abril de 1977 marchando junto a un combativo grupo de La Plata. En agosto del 79 el grupo de madres decidió oficializar la Asociación en la ciudad de la plata asentando una acta de principios en donde se establecían los parámetros éticos y morales de permanecer su lucha lejos de la influencia de los sectores políticos. Allí además se eligió por votación a Hebe de Bonafini como su presidenta y a Adela de Antokoletz y Cortiñas como vice.

Se dividen las facciones

Con el regreso de la democracia las Madres criticaron al gobierno de Alfonsín. La facción de Bonafini que ya comenzaba a separarse del equipo, rechazó el Juicio a las Juntas, la Conadep de Ernesto Sábato y hasta se alejó de los organismos de derechos humanos.

Estos suceda desencadenaron que en el 86 se produzca una división de las facciones: el sector fundador encabezado por Antokoletz y Cortiñas se separó de las Madres de Bonafini y 'Porota' Meroño.

Además, existieron otro tipo de cuestiones que entraron en juego como por ejemplo las formas de llevar a cabo sus acciones y reclamos (la facción de Hebe fue más confrontadora mientras que, el resto apelaba al diálogo) cuestiones también de carácter políticas y religiosas.

Las dos campañas

Por su parte la Línea fundadora comentó en su página web oficial que "La Asociación de Bonafini tiene una organización vertical y nosotras siempre quisimos una horizontal". Agregaron además: "En el 86 sosteníamos que no existía democracia interna en la Asociación, que hay desborde en el discurso, marcado tinte político partidista en el periódico y en el mismo discurso –que está invariablemente a cargo de la misma persona-".

Hebe, por otro lado se comunicó con un medio de Neuquén informando: "las MLF querían seguir pidiendo por sus propios hijos y estaban a favor de la exhumación de cadáveres y la reparación económica. Es muy duro decirle a una madre que guarde la foto de su hijo desaparecido en la cartera. Claro que es muy duro. Pero les dimos el tiempo necesario para pensarlo".

El pañuelo como símbolo

Las Madres de Plaza de Mayo se caracterizan por utilizar un pañuelo blanco que con el correr del tiempo se transformó en su símbolo representativo. Esta costumbre comenzó cuando una de las madres sugirió utilizar un pañal de tela de sus hijos (un valioso recuerdo que conservaban) para reconocerse durante la caminata en la Plaza de Mayo. El pañal se convertiría posteriormente en un pañuelo, símbolo mundial de amor, lucha y coraje de estas mujeres.