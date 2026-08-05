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Ana Rosenfeld explicó por qué embargó a Mauro Icardi y lanzó una llamativa frase: "En su momento festejó"

Ana Rosenfeld, abogada de Wanda Nara, rompió el silencio y explicó los motivos del embargo sobre La Casa de los Sueños, propiedad de Mauro Icardi y también de la empresaria. La letrada detalló el fundamento legal de la medida y respondió a las críticas del futbolista por la decisión judicial.

5 ago 2026, 21:52
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Ana Rosenfeld explicó por qué embargó a Mauro Icardi y lanzó una llamativa frase: En su momento festejó

Ana Rosenfeld explicó por qué embargó a Mauro Icardi y lanzó una llamativa frase: "En su momento festejó"

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Ana Rosenfeld explicó por qué embargó a Mauro Icardi y lanzó una llamativa frase: "En su momento festejó"

La situación patrimonial entre Mauro Icardi y Wanda Nara volvió a quedar bajo la lupa luego de las declaraciones de Ana Rosenfeld en LAM (América TV), quien analizó el escenario legal entre ambos y explicó los motivos por los que se dispuso el embargo de La Casa de los Sueños, propiedad del futbolista.

Según trascendió, la medida fue establecida como una garantía de alimentos futuros para las hijas que el deportista tiene en común con la conductora, hasta que alcancen la mayoría de edad. El embargo alcanza al inmueble por un monto de 2.745.000 dólares.

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Según detalló la letrada, en mayo de este año se inició el proceso correspondiente, aunque aclaró que hasta que una propiedad es inscripta y vuelve del Registro de la Propiedad Inmueble, existe cierta incertidumbre sobre la titularidad del bien. “En el mes de mayo de este año lo que pasa es que hasta que lo inscribís y vuelve del Registro Inmueble, hasta ese momento tiene la intranquilidad si la propiedad sigue estando a nombre de Icardi, que lo está, todavía casado con Wanda Nara ”, explicó.

Además, remarcó que entre la conductora y el futbolista existe un acuerdo de separación de bienes, por lo que cada uno mantiene sus propios patrimonios: “Hay convenio de separación de bienes. Wanda tiene sus propiedades e Icardi su plata ”.

En ese sentido, la especialista hizo referencia a una medida cautelar vinculada a la protección de futuros alimentos, especialmente cuando existe una deuda pendiente y la posibilidad de que el obligado no cuente con otros bienes registrables. “Hay un artículo que tiene que ver con una medida cautelar para proteger alimentos a futuro cuando tenés del otro lado a un deudor alimentario que no tiene otros bienes registrables y una deuda pendiente que al día de hoy sigue existiendo ”, sostuvo.

Me preocupa el enojo de Icardi porque en su momento festejó cuando lo hice con Maxi. Me extraña la actitud porque está previsto en el código ”, cerró Rosenfeld, en referencia al cambio de postura que, según ella, mostró el futbolista frente a una medida similar.

Qué dijo Mauro Icardi tras el embargo

Tras conocerse el embargo por 2.745.000 dólares sobre la Casa de los Sueños, en el marco de una medida por alimentos futuros para las hijas que tiene con Wanda Nara, Mauro Icardi rompió el silencio y utilizó sus redes sociales para expresar su malestar.

En una primera historia de Instagram, el delantero compartió una imagen de la propiedad y publicó un sugestivo mensaje: "Luna llena, julio 2026. Cuanto más llena la luna, más desesperados los que viven en la sombra".

Poco después, fue por más y difundió un extenso descargo contra la resolución judicial. " Por acá leyendo de embargos me pregunto...", escribió antes de cuestionar al juez que interviene en la causa.

" 1. ¿Se lleva porcentaje el señor Juez Hagopian por la herencia en vida de 3 millones de dólares que pretende para acontentar a sus "amigas"?", lanzó. Luego continuó: " 2. Los fundamentos del supuesto embargo, ¿cuáles serían? Ninguno, no tiene. Me da pie solito para la apelación".

Finalmente, el futbolista volvió a apuntar contra la mediática por los montos reclamados durante el proceso y advirtió que continuará la disputa en la Justicia italiana. " Les mando un beso, sigan probando. Cuánto más pidan acá, más pido en la justicia Italiana de lo que me tienen que restituir. A buen entendedor, pocas palabras", cerró.

     

 

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