Ana Rosenfeld explicó por qué embargó a Mauro Icardi y lanzó una llamativa frase: "En su momento festejó"

En ese sentido, la especialista hizo referencia a una medida cautelar vinculada a la protección de futuros alimentos, especialmente cuando existe una deuda pendiente y la posibilidad de que el obligado no cuente con otros bienes registrables. “Hay un artículo que tiene que ver con una medida cautelar para proteger alimentos a futuro cuando tenés del otro lado a un deudor alimentario que no tiene otros bienes registrables y una deuda pendiente que al día de hoy sigue existiendo ”, sostuvo.

“Me preocupa el enojo de Icardi porque en su momento festejó cuando lo hice con Maxi. Me extraña la actitud porque está previsto en el código ”, cerró Rosenfeld, en referencia al cambio de postura que, según ella, mostró el futbolista frente a una medida similar.

Qué dijo Mauro Icardi tras el embargo

Tras conocerse el embargo por 2.745.000 dólares sobre la Casa de los Sueños, en el marco de una medida por alimentos futuros para las hijas que tiene con Wanda Nara, Mauro Icardi rompió el silencio y utilizó sus redes sociales para expresar su malestar.

En una primera historia de Instagram, el delantero compartió una imagen de la propiedad y publicó un sugestivo mensaje: "Luna llena, julio 2026. Cuanto más llena la luna, más desesperados los que viven en la sombra".

Poco después, fue por más y difundió un extenso descargo contra la resolución judicial. " Por acá leyendo de embargos me pregunto...", escribió antes de cuestionar al juez que interviene en la causa.

" 1. ¿Se lleva porcentaje el señor Juez Hagopian por la herencia en vida de 3 millones de dólares que pretende para acontentar a sus "amigas"?", lanzó. Luego continuó: " 2. Los fundamentos del supuesto embargo, ¿cuáles serían? Ninguno, no tiene. Me da pie solito para la apelación".

Finalmente, el futbolista volvió a apuntar contra la mediática por los montos reclamados durante el proceso y advirtió que continuará la disputa en la Justicia italiana. " Les mando un beso, sigan probando. Cuánto más pidan acá, más pido en la justicia Italiana de lo que me tienen que restituir. A buen entendedor, pocas palabras", cerró.