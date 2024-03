A través de sus redes, Milei respaldó una "rebelión" contra los impuestos bonaerenses y atacó a Kicillof

Por su parte, Espert afirmó que no cumplirá con los gravámenes patrimoniales que gestiona ARBA: "Vimos La Matanza inundada, un muerto flotando alegremente en Lanús, todo inundado en el conurbano. No hay que pagar los impuestos que ahora quiere Kicillof, porque no nos da nada a cambio de eso", sostuvo.

Asimismo, criticó a Kicillof diciendo que "es un desastre como gobernador y se mastica la plata", aseveró y añadió que "el aumento de Patentes, el del Inmobiliario rural y el residencial no hay que pagarlo. No es rebelión fiscal al pedo, sino rebelión fiscal con sentido común".

axel-kicillof-y-javier-mileijpg.webp Siguen las tensiones entre los gobiernos de Axel Kicillof y Javier Milei (Foto: archivo).

Espert llamó a los bonaerenses a que no paguen el aumento impositivo

"Yo soy el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, pero antes de eso soy diputado nacional por la Provincia de Buenos Aires y mi obligación es defender al pueblo", explicó Espert más tarde en declaraciones radiales.

Al preguntarle por qué la gente debería abonar los impuestos nacionales o reimplantación de Ganancias, dijo: "Es completamente diferente el caso del Gobierno del presidente Milei, que lo único que está haciendo es restituir Ganancias, porque es un impuesto que existe en todo el mundo y si no lo ponemos, la OCDE no nos permite el ingreso".

"La única defensa que tenemos los contribuyentes cuando los políticos no nos dan algo como contrapartida por los impuestos que pagamos no hay que pagar los impuestos", recalcó; y cerró: "La política se quiere fumar en pipa al pueblo. Llamo a los bonaerenses a que no paguen el aumento impositivo".