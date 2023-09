A un año del atentado a Cristina Kirchner, el oficialismo denunció impunidad y persecución judicial

Esa decisión meses después derivaría en la elección de una fórmula presidencial con el ministro de Economía, Sergio Massa, el ministro de Interior, Wado De Pedro y su hijo Máximo Kirchner, encabezando los primeros planos de las listas de candidatos del nuevo sello oficialista Unión por la Patria.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fla_campora%2Fstatus%2F1697210471252709621&partner=&hide_thread=false #UnAñoDeImpunidad • "La bala que no salió y el fallo que si saldrá".



» Hoy a las 20hs, mirá el documental en vivo en nuestro canal de Youtube. pic.twitter.com/NQvZq8y4YV — La Cámpora (@la_campora) August 31, 2023

"Nunca fui de ellos. Ni lo voy a ser. Hagan lo que hagan, me quieran matar, meter presa. Nunca voy a ser de ellos. Yo soy del pueblo y de ahí no me muevo". #UnAñoDeImpunidad", reza el mensaje de Cristina en su último acto en Plaza de Mayo.

La agrupación La Cámpora usó esta frase para recordar con un documental el año del intento de magnicidio. Allí se pueden ver minutos previos al ataque de la banda de "Los Copitos, los únicos detenidos por ahora, pero que la defensa de la Vicepresidenta intenta vincular con dirigentes políticos de la oposición que quisieron "proscribirla" en el actual proceso electoral.

Lo siguieron posteos del presidente y de distintos dirigentes del oficialismo, entre ellos, el de la senadora Juliana Di Tullio, que convoca a una marcha este viernes a las 16 en tribunales para reclamar "justicia":

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Falferdez%2Fstatus%2F1697589803653468476&partner=&hide_thread=false Hace un año atrás atentaron contra la vida de la vicepresidenta @CFKArgentina.



Fue un hecho de enorme trascendencia que generó una gran conmoción social y alteró la convivencia democrática. — Alberto Fernández (@alferdez) September 1, 2023

"Hace un año atrás atentaron contra la vida de la vicepresidenta @CFKArgentina. Fue un hecho de enorme trascendencia que generó una gran conmoción social y alteró la convivencia democrática", señaló el presidente Alberto Fernández y cuestionó al poder judicial por la lentitud en la investigación del atentado.

"La causa judicial avanzó con singular lentitud, dejando de lado pruebas determinantes para la investigación y dilatando toda indagación que permitiera conocer quiénes fueron los instigadores y autores intelectuales del hecho".

"Cuando cumplimos 40 años de democracia, la Argentina debe preservar su institucionalidad. Parte de esa mejor institucionalidad exige que la Justicia deje de servir a ciertos poderes políticos y fácticos y se limite a hacer lo que debe hacer: impartir justicia", advirtió el presidente Fernández.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FRossiAgustinOk%2Fstatus%2F1697589562917192040&partner=&hide_thread=false El intento de magnicidio a @cfkargentina nos mostró la cara más extrema de una violenta campaña de persecución judicial y mediática, estigmatización y odio que se propuso, sin éxito, amedrentarla y eliminarla de la escena política. — Agustín Rossi (@RossiAgustinOk) September 1, 2023

Por su parte, el jefe de Gabinete y candidato a vicepresidente de UP, Agustín Rossi, señaló que "el intento de magnicidio a @cfkargentina nos mostró la cara más extrema de una violenta campaña de persecución judicial y mediática, estigmatización y odio que se propuso, sin éxito, amedrentarla y eliminarla de la escena política".

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fwadodecorrido%2Fstatus%2F1697382300831351210&partner=&hide_thread=false Se cumple un año del intento de asesinato a @CFKArgentina. Se cumple #UnAñoDeImpunidad



A las 20 horas mirá en vivo el documental “La bala que no salió y el fallo que sí saldrá”.https://t.co/2P0KxCm0tY — Wado de Pedro (@wadodecorrido) August 31, 2023

La Cámpora, cuyos militantes participaron del sistema de custodia de la Vicepresidenta y fueron quienes detuvieron a Sabag Montiel, uno de los detenidos acusado de intentar disparar un arma de fuego a metros de Cristina, posteó otro video donde se puede ver una campaña de afiches denunciando a "las caras de la impunidad":

"Tres veces elegimos, la enorme mayoría de los argentinos, a esta mujer para que conduzca los destinos de la patria. Intentaron matarla hace un año y la jueza no quiere que la víctima ni el país, sepamos qué pasó. Hoy, a las 16hs en tribunales, estaremos reclamando justicia", dijo Di Tullio en Twitter.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fditulliojuli%2Fstatus%2F1697554036466000118&partner=&hide_thread=false Tres veces elegimos, la enorme mayoría de los argentinos, a esta mujer para que conduzca los destinos de la patria.



Intentaron matarla hace un año y la jueza no quiere que la víctima ni el pais, sepamos qué pasó.



Hoy, a las 16hs en tribunales, estaremos reclamando justicia pic.twitter.com/WEg61Fd6ce — Juliana di Tullio (@ditulliojuli) September 1, 2023

.