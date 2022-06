Adelanto A24.com | Para mantener los subsidios energéticos, los usuarios deberán anotarse en un sistema similar al del IFE

En definitiva, el que no se inscriba en el registro, no recibirá más subsidios.

Subsidios: el Gobierno anunció quiénes los perderán

La portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, anunció este jueves una batería de medidas económicas orquestadas entre el Poder Ejecutivo y el Ministerio de Economía, a cargo de Martín Guzmán, para hacer frente a la inflación y la escasez de combustible, entre otras problemáticas.

Además del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) con el Presupuesto 2022, Gabriela Cerruti confirmó la publicación por decreto de la segmentación en las tarifas del servicio de energía eléctrica y gas.

1) Mayores ingresos: aplicación del precio total del costo de la energía (sin subsidio del Estado) para aquellos usuarios residenciales que se encuentran en condiciones económicas de afrontar ese costo.

"Los usuarios pagarán el costo pleno de los servicios públicos de energía eléctrica y gas natural por red contenido en la factura, según corresponda. Este proceso se realizara en forma gradual y en tercios bimestrales", dice el texto publicado en el Boletín Oficial.

2) Menores ingresos: para los usuarios residenciales beneficiarios de la Tarifa Social, el porcentaje de aumento en la factura, no podrá superar el 40% del CVS (Coeficiente de Variación Salarial) del año anterior para todo el 2022. Los incrementos en este segmento para todo 2022 no deben superar el 21,4%.

C) Ingresos medios: para el resto de los usuarios residenciales, el porcentaje de aumento en la factura, no podrá superar el 80% del CVS del año anterior para todo el 2022. De esta forma, para todo 2022 las tarifas no deben incrementarse en más de un 42,7%.

Con información de Stella Garnica