Adorni confirmó el acercamiento de Milei y Macri: "Quedaron en encontrarse"

Milei en Tierra del Fuego

Respecto a los cambios en la actividad que Milei tenía programada esta tarde en Ushuaia, el portavoz remarcó que el acto del Presidente "no se suspendió" sino que "hubo que correrlo" a las cercanías del hotel donde el Presidente se había alojado. "Entendíamos que habían autoconvocados sectores violentos, incluso relacionados al oficialismo local", denunció y remarcó que "por temas de seguridad" que incluyen a la "propia gente que iba a participar" del encuentro, se tomó la decisión de mover la actividad para "salvaguardar su seguridad".

"Esto es una Argentina de hace 50 años. Esto tampoco puede pasar. Cualquier argentino tiene que ir a expresar sus ideas. En cualquier punto de la Argentina, y estar seguro y que no le pase nada. El Presidente de la Nación está dentro de ese grupo de gente que tiene que poder caminar por cualquier parte del país, sin que pasen estas cosas", rechazó.

El triple femicidio de Florencio Varela

Respecto al triple crimen de Morena, Brenda y Lara, el portavoz resaltó que en la causa rige el "secreto de sumario" y opinó que es un "caso terrible como tantos otros que van ocurriendo en el Conurbano bonaerense". "Vamos a ver qué es lo que arroja cuando se levanta el secreto de sumario. En qué se avanzó, en qué no", dijo sobre la investigación.

Pero, además, cuestionó al kirchnerismo: "Venimos de muchos años, pero especialmente el último gobierno decía que el narcotráfico era una batalla perdida, que habían ganado los narcos. Efectivamente actuaban en consecuencia, porque estas cosas pasaban y siguen pasando, y creo que como sociedad tiene que ser una de nuestras banderas".

El vocero expresó que le parece "casi absurdo" el debate generado en la opinión pública si los crímenes se tratan de un femicidio o no. "Me parece que tenemos que avanzar un poco y efectivamente que esto no pase. Son tres seres humanos, con el agravante que son menores de edad y todas las circunstancias que recién describíamos y otras que no vale la pena hacerlo. No puede pasar".

"Cada vez que un ser humano pierde la vida en la Argentina, el presidente se ocupa, se preocupa y entiende que son cosas que no pueden pasar en la Argentina. Es inadmisible que tres chicas las hayan descuartizado no importa la razón. Es delirante", sentenció.