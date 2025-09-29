En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Política
Manuel Adorni
Javier Milei
EXCLUSIVO A24

Adorni confirmó el acercamiento de Milei y Macri: "Quedaron en encontrarse"

El vocero presidencial aseguró que tras el viaje a Estados Unidos, Milei y Macri acordaron reunirse en los próximos días y negó un quiebre en el diálogo entre ambos. También calificó de “terrible” el triple femicidio de Florencio Varela y cuestionó los incidentes en Tierra del Fuego

Adorni se refirió además al triple femicidio de Florencio varela. (Foto: A24)

Adorni se refirió además al triple femicidio de Florencio varela. (Foto: A24)
Leé también Francisco Adorni sobre su candidatura en LLA: "La Plata va a ser una ciudad fácil de ganar"
francisco adorni sobre su candidatura en lla: la plata va a ser una ciudad facil de ganar

En diálogo con Wifi, Adorni reveló que después de que el Presidente recibiera un premio de manos del secretario del Tesoro de Estado Unidos, Scott Bessent, en Nueva York, se comunicó con Macri para agradecerle por los elogios que recibió por parte del líder del PRO tras la decisión de enviar el Presupuesto 2026 al Congreso para su tratamiento. "Quedaron que cuando él regresaba a Buenos Aires, en algún momento, iban encontrarse. Cosa que va a ocurrir...", adelantó Adorni sobre el acercamiento de Milei con su principal socio político que tiene el partido libertario para las elecciones nacionales del 26 de octubre.

Embed

Además, aclaró que "nunca estuvo cortado el diálogo" entre Macri y Milei y remarcó que "eso fue un tema que se instaló más en los medios que no existió en la realidad". "Que no hablaban hacía mucho tiempo, sí, seguro. Hacía mucho que no comían milanesa. Sí, efectivamente era así, pero el diálogo no estaba cortado", insistió.

Milei en Tierra del Fuego

Respecto a los cambios en la actividad que Milei tenía programada esta tarde en Ushuaia, el portavoz remarcó que el acto del Presidente "no se suspendió" sino que "hubo que correrlo" a las cercanías del hotel donde el Presidente se había alojado. "Entendíamos que habían autoconvocados sectores violentos, incluso relacionados al oficialismo local", denunció y remarcó que "por temas de seguridad" que incluyen a la "propia gente que iba a participar" del encuentro, se tomó la decisión de mover la actividad para "salvaguardar su seguridad".

"Esto es una Argentina de hace 50 años. Esto tampoco puede pasar. Cualquier argentino tiene que ir a expresar sus ideas. En cualquier punto de la Argentina, y estar seguro y que no le pase nada. El Presidente de la Nación está dentro de ese grupo de gente que tiene que poder caminar por cualquier parte del país, sin que pasen estas cosas", rechazó.

El triple femicidio de Florencio Varela

Respecto al triple crimen de Morena, Brenda y Lara, el portavoz resaltó que en la causa rige el "secreto de sumario" y opinó que es un "caso terrible como tantos otros que van ocurriendo en el Conurbano bonaerense". "Vamos a ver qué es lo que arroja cuando se levanta el secreto de sumario. En qué se avanzó, en qué no", dijo sobre la investigación.

Pero, además, cuestionó al kirchnerismo: "Venimos de muchos años, pero especialmente el último gobierno decía que el narcotráfico era una batalla perdida, que habían ganado los narcos. Efectivamente actuaban en consecuencia, porque estas cosas pasaban y siguen pasando, y creo que como sociedad tiene que ser una de nuestras banderas".

El vocero expresó que le parece "casi absurdo" el debate generado en la opinión pública si los crímenes se tratan de un femicidio o no. "Me parece que tenemos que avanzar un poco y efectivamente que esto no pase. Son tres seres humanos, con el agravante que son menores de edad y todas las circunstancias que recién describíamos y otras que no vale la pena hacerlo. No puede pasar".

"Cada vez que un ser humano pierde la vida en la Argentina, el presidente se ocupa, se preocupa y entiende que son cosas que no pueden pasar en la Argentina. Es inadmisible que tres chicas las hayan descuartizado no importa la razón. Es delirante", sentenció.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Manuel Adorni Javier Milei Mauricio Macri Tierra del Fuego Florencio Varela
Notas relacionadas
Manuel Adorni sobre los supuestos audios de Karina Milei: "Sería la primera vez que se graba a un funcionario en la Casa Rosada"
Adorni confirmó que el Gobierno vetará los ATN, y criticó la estrategia electoral de LLA: "Fue un error político"
Para aumentar la oferta de dólares, el Gobierno suspendió las retenciones a los granos hasta el 31 de octubre

Últimas Noticias

Más sobre Política

Más sobre Política

Te puede interesar