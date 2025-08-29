Francisco Adorni sobre su candidatura en LLA: "La Plata va a ser una ciudad fácil de ganar"

"La militancia kirchnerista ha colonizado todo", denunció y consideró que en el territorio bonaerense hay un "Estado burocratizado, ineficiente".

Las acusaciones al "mejor vocero del mundo"

En cuanto a quienes señalan su estadía en la función pública por ser hermano de Manuel Adorni, el candidato planteó: "Es parte del show de atacar al mejor vocero del mundo" y remarcó que "el nuevo en el Estado" es el portavoz.

Propuesta de campaña y los audios de Andis

Además, confió que de resultar electo "va por el impuesto automotor", al que describió como "una gran estafa".

Respecto al escándalo por los audios atribuidos a Diego Spagnuolo, el ahora extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), observó que "la recepción en la calle es muy buena" de los dirigente de LLA y compartió: "Recién vengo del pleno centro de La Plata. La gente no es más tonta, el gobierno hace lo que tiene que hacer y aparta al funcionario".