Política
La Plata
La Libertad Avanza
EXCLUSIVO A24

Francisco Adorni sobre su candidatura en LLA: "La Plata va a ser una ciudad fácil de ganar"

El candidato de La Libertad Avanza en la octava sección electoral afirmó que la ciudad está "cansada" y criticó al intendente Julio Alak por ser, según su visión, "gran cómplice de la inseguridad".

El candidato de La Libertad Avanza en la octava sección electoral, Francisco Adorni, adelantó que La Plata "va a ser una ciudad fácil de ganar" en las elecciones del 7 de septiembre porque, dijo, "la gente está cansada". Además, cuestionó al kirchnerismo por ser "gran cómplice de la inseguridad" en la zona.

Leé también Con un acto en La Plata, Javier Milei busca instalar a los candidatos libertarios en la Provincia
Con un acto en La Plata, Javier Milei busca instalar a los candidatos libertarios en la Provincia. (Foto: archivo)

En una entrevista con el periodista Eduardo Feinmann, Adorni planteó que "La Plata es una ciudad convertida en un estado soviético al igual que la provincia de Buenos Aires" y señaló que en ese territorio hay "una inseguridad galopante día a día" que llevó al "platense a modificado sus hábitos de conducta".

Por eso, fundamentó que "va a ser una ciudad fácil de ganar porque la gente está cansada" y apuntó contra al intendente local, Julio Alak: "Destruyó todo". En esa línea, señaló al jefe local como un "gran cómplice de la inseguridad".

También, consideró durante su carrera como funcionario público fue una "víctima del estado elefante parasitario del cual habla (el presidente) Javier Milei". En ese sentido, reflexionó: "La persona que quiere progresar, estudiar, se ve achatada, se ve mal paga porque entran cinco militantes en una oficina. La provincia de Buenos Aires se convirtió en un cajero automático para militantes".

"La militancia kirchnerista ha colonizado todo", denunció y consideró que en el territorio bonaerense hay un "Estado burocratizado, ineficiente".

Las acusaciones al "mejor vocero del mundo"

En cuanto a quienes señalan su estadía en la función pública por ser hermano de Manuel Adorni, el candidato planteó: "Es parte del show de atacar al mejor vocero del mundo" y remarcó que "el nuevo en el Estado" es el portavoz.

Propuesta de campaña y los audios de Andis

Además, confió que de resultar electo "va por el impuesto automotor", al que describió como "una gran estafa".

Respecto al escándalo por los audios atribuidos a Diego Spagnuolo, el ahora extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), observó que "la recepción en la calle es muy buena" de los dirigente de LLA y compartió: "Recién vengo del pleno centro de La Plata. La gente no es más tonta, el gobierno hace lo que tiene que hacer y aparta al funcionario".

