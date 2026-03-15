Adorni volvió a calificar como "una pésima decisión" el viaje a Nueva York con su esposa

La respuesta a las críticas

Durante la entrevista, el funcionario también respondió a los cuestionamientos surgidos tras la difusión del episodio y aseguró que las críticas apuntaron más contra el Gobierno que contra su figura personal.

“No somos casta y por eso estoy acá dando explicaciones. Típico de casta es llevarte los diarios en avión a Santa Cruz. Yo cometí un error y lo reconozco”, expresó.

Además, insistió en que el episodio no modificará el rumbo del Gobierno: “La vara va a seguir donde está, bien alta, y todo el Gobierno va a apuntar a que se cumpla”.

El viaje a Punta del Este

Adorni también habló sobre otro tema que generó cuestionamientos: un viaje a Punta del Este, en Uruguay, realizado en un vuelo privado durante el último fin de semana de carnaval.

El jefe de Gabinete explicó que se trató de un viaje familiar de pocos días que decidió a último momento debido a la dinámica de su trabajo. Según indicó, tenía previsto tomarse vacaciones a fines de diciembre, pero tras asumir en la Jefatura de Gabinete consideró que no era apropiado ausentarse en ese momento.

Respecto al costo del traslado, aclaró que fue pagado con dinero propio. “Es dinero familiar gastado en una actividad familiar de cuatro días y se va a ver claramente en las declaraciones juradas”, señaló.

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El funcionario también sugirió que la polémica surgida durante la semana formó parte de un intento de desgaste contra la administración nacional.

“Todo esto no fue contra mí, fue contra el Gobierno. Fue un golpe más de los que vienen dando para intentar desestabilizarlo”, sostuvo.

En ese marco, se refirió a un video difundido en los últimos días y aseguró que fue grabado dentro del propio ámbito gubernamental. “El video está claro que es de puertas adentro del Gobierno, obviamente que salió de ahí”, afirmó.

Defensa del Gobierno y la economía

Por otra parte, Adorni defendió la gestión del presidente Javier Milei y aseguró que las acusaciones vinculadas al caso Libra son “falsas”, al tiempo que consideró que la Justicia debe continuar con la investigación.

También descartó cualquier intención electoral inmediata. “Yo no quiero ser candidato a nada, salvo que el Presidente me lo requiera”, afirmó.

Finalmente, el jefe de Gabinete respaldó el rumbo económico de la administración y aseguró que la inflación continuará bajando. “El monstruo de la inflación va a morir porque estamos haciendo todo lo que hay que hacer”, afirmó.

Además, pidió confianza en el rumbo del Gobierno: “La gente tiene que confiar porque lo que el Presidente prometió se cumplió. Falta mucho, pero jamás vamos a decir que el trabajo está terminado”.