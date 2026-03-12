El descargo de Adorni tras la polémica por el vuelo: "La palabra no debió ser deslomarse"

En esa línea, aseguró que "todo lo que hacemos es con honestidad y plena conciencia de lo que tenemos enfrente: los que siempre van a hacer todo lo posible para que la Argentina no cambie".

"Quiero agradecer a cada uno de los que se tomaron el tiempo de escribirme y al apoyo incondicional del gabinete nacional y del Presidente de la Nación. Siempre seguiremos firmes trabajando por los argentinos de bien", expresó sobre la plana mayor del Gobierno que lo respaldó.

El respaldo a Adorni

Tanto el Presidente como la titular de La Libertad Avanza respaldaron esta tarde y en simultáneo, varios integrantes de la primera línea del Gobierno replicaron su apoyo en redes sociales.

"Si supieran el concepto de costo marginal tendrían claro que muchas cosas que se dicen no tienen ni el más mínimo sentido. Pero como pocos economistas lo entienden de verdad y a otros rubro no les importa (ni lo captan) entonces ensucian...", planteó Javier Milei en su cuenta de la red social X.

Minutos antes, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei hizo lo propio: "Mi apoyo total e incondicional a Manuel Adorni frente a tanta basura mediática. Conozco tu integridad. Eso me alcanza. Siempre con vos".

el-presidente-javier-milei-y-su-hermana-karina-defendieron-a-manuel-adorni-foto-reuters-tomas-cuesta-C2PAUY2DRRAVDHBQCH555ZC7KA Por la tarde, Javier y Karina Milei salieron a respaldar al jefe de Gabinete por redes sociales. (Foto: archivo).

Los hermanos se pronunciaron después de la polémica que generaron trascendidos periodísticos sobre la presencia de la mujer de Adorni en la comitiva argentina que acompañó al presidente Javier Milei en su gira por Estados Unidos. Al mismo tiempo, el funcionario fue señalado por realizar un vuelo privado a Punta del Este en el feriado de carnaval de febrero último.

Al mismo tiempo, varios funcionarios de la plana mayor del Gobierno se pronunciaron en redes sociales. “No vamos a permitir ningún tipo de operación política para que el kirchnerismo, una vez más, intente desestabilizar al gobierno. A fondo con Manuel Adorni”, compartió el ministro del Interior, Diego Santilli.

La titular de Capital Humano, Sandra Pettovello fue una de las primeras en pronunciarse: "Siempre juntos" escribió en su cuenta de X donde publicó una foto con Adorni.

A la par, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, manifestó: "Ayer, hoy y siempre junto a Manuel Adorni. Espalda con espalda frente a tantos burdos ataques mediáticos orquestados desde la oposición. Vamos a defender a siempre a los argentinos de bien. Manuel es uno de ellos".

"Te banco fuerte Manuel Adorni!! Espalda con espalda!", expresó el diputado y ex ministro de Defensa, Luis Petri.

Qué dijo Adorni sobre el viaje

En una entrevista brindada a A24 el martes pasado, el exvocero presidencial se refirió a la presencia de su esposa en Nueva York. "Estaba en el avión presidencial. Algún periodista levantó el tema. Mi mujer iba a viajar a Nueva York, tenía pasaje comprado para el 26 de febrero. Después hubo un cambio en el viaje, de Nueva York yo pasaba por Miami y yo quería que mi mujer me acompañe. Por lo tanto, Presidencia la invitó a que me acompañe en el avión presidencial porque no había otra forma. Estos son trabajos muy sacrificados y era mi deseo que mi mujer me acompañe", replicó respecto al tema.

MANUEL ADORNI DESDE LA "ARGENTINA WEEK": "MUCHOS EMPRESARIOS CON GANAS DE INVERTIR" MANUEL ADORNI DESDE LA "ARGENTINA WEEK": "MUCHOS EMPRESARIOS CON GANAS DE INVERTIR"

"Me iba a acompañar con el pasaje pago", detalló sobre el vuelo que había sacado su mujer, de un valor de USD 5.345. Respecto al tema, insistió: "los gastos de ella, se los paga ella. De hecho el vuelo se lo pagó ella, originalmente, y la vuelta se lo paga ella. Los viáticos se los paga ella. Y mis viáticos, mi comida y mi movilidad, me los pago yo".

Además agregó sobre su trabajo en el Argentina Week: "Vengo una semana a deslomarme. Yo quería que mi esposa me acompañe porque es mi compañera de vida. Más allá que ella iba a venir en paralelo porque tenía una actividad. Pero no le sacamos un peso al Estado. Volvemos en una avión de línea".

POLÉMICA POR LOS VIAJES DE ADORNI: DEL VUELO PRIVADO AL AVIÓN PRESIDENCIAL POLÉMICA POR LOS VIAJES DE ADORNI: DEL VUELO PRIVADO AL AVIÓN PRESIDENCIAL

Sobre el viaje que Adorni habría hecho a Uruguay en el fin de semana de carnaval, el funcionario precisó: "El viaje a Punta del Este me lo pagué todo yo, de punta a punta. Pero esos son temas personales que yo no explico".

el jefe de gabinete Manuel Adorni y su esposa Bettina Angeletti en el avión presidencial AR01

Pero Adorni volvió sobre el mismo tema durante el discurso de cierre del Agentina Week, donde apuntó contra quienes "en estos días" quisieron "empañar este evento".

"Intentaron con mentiras, con fake news, con imágenes trucadas con IA pero no nos van a correr, estamos absolutamente enfocados en consolidar el proyecto de país que queremos", manifestó Adorni en alusión a una foto que fue generada con inteligencia artificial y compartida por la diputada Marcela Pagano, donde se ve al funcionario junto a su mujer en una tienda de compras.