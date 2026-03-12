El descargo de Adorni tras la polémica por el vuelo: "La palabra no debió ser deslomarse"
El jefe de Gabinete reconoció que fue “desafortunado” usar la palabra “deslomarse” al explicar el viaje de su mujer en el avión presidencial durante la gira por Estados Unidos. También agradeció el apoyo del presidente Javier Milei y del gabinete nacional.
El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, se volvió a referir a la polémica en la que se vio envuelto al reconocer que su mujer formó parte del vuelo presidencial a Estados Unidos, aseguró que cometió un error al utilizar la palabra "deslomarse" cuando aclaró el hecho y afirmó hacer "todo" con "honestidad".
"Uno puede decir alguna palabra o frase desafortunada en un vivo, sí. Me ha ocurrido muchas veces. La palabra no debió ser deslomarse. Somos humanos y cometemos errores", planteó Adorni en su cuenta de la red social X.
Así se refirió a la polémica que se generó luego de que reconociera que su mujer, Bettina Angeletti, viajó a Estados Unidos en el avión presidencial junto a la comitiva argentina para acompañarlo en su viaje a Estados Unidos por el Argentina Week. El funcionario habló por primera vez sobre el hecho en A24 este martes, donde indicó: "Vengo una semana a deslomarme. Yo quería que mi esposa me acompañe porque es mi compañera de vida".
"Detrás de cada explicación se encuentra siempre la verdadera intención de contar todo lo que estamos haciendo desde hace más de dos años con el presidente (Javier) Milei y todo el gabinete para cambiar un país que nos dejaron en ruinas", apuntó a la oposición.
En esa línea, aseguró que "todo lo que hacemos es con honestidad y plena conciencia de lo que tenemos enfrente: los que siempre van a hacer todo lo posible para que la Argentina no cambie".
"Quiero agradecer a cada uno de los que se tomaron el tiempo de escribirme y al apoyo incondicional del gabinete nacional y del Presidente de la Nación. Siempre seguiremos firmes trabajando por los argentinos de bien", expresó sobre la plana mayor del Gobierno que lo respaldó.
El respaldo a Adorni
Tanto el Presidente como la titular de La Libertad Avanza respaldaron esta tarde y en simultáneo, varios integrantes de la primera línea del Gobierno replicaron su apoyo en redes sociales.
"Si supieran el concepto de costo marginal tendrían claro que muchas cosas que se dicen no tienen ni el más mínimo sentido. Pero como pocos economistas lo entienden de verdad y a otros rubro no les importa (ni lo captan) entonces ensucian...", planteó Javier Milei en su cuenta de la red social X.
Minutos antes, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei hizo lo propio: "Mi apoyo total e incondicional a Manuel Adorni frente a tanta basura mediática. Conozco tu integridad. Eso me alcanza. Siempre con vos".
Los hermanos se pronunciaron después de la polémica que generaron trascendidos periodísticos sobre la presencia de la mujer de Adorni en la comitiva argentina que acompañó al presidente Javier Milei en su gira por Estados Unidos. Al mismo tiempo, el funcionario fue señalado por realizar un vuelo privado a Punta del Este en el feriado de carnaval de febrero último.
Al mismo tiempo, varios funcionarios de la plana mayor del Gobierno se pronunciaron en redes sociales. “No vamos a permitir ningún tipo de operación política para que el kirchnerismo, una vez más, intente desestabilizar al gobierno. A fondo con Manuel Adorni”, compartió el ministro del Interior, Diego Santilli.
La titular de Capital Humano, Sandra Pettovello fue una de las primeras en pronunciarse: "Siempre juntos" escribió en su cuenta de X donde publicó una foto con Adorni.
A la par, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, manifestó: "Ayer, hoy y siempre junto a Manuel Adorni. Espalda con espalda frente a tantos burdos ataques mediáticos orquestados desde la oposición. Vamos a defender a siempre a los argentinos de bien. Manuel es uno de ellos".
"Te banco fuerte Manuel Adorni!! Espalda con espalda!", expresó el diputado y ex ministro de Defensa, Luis Petri.
Qué dijo Adorni sobre el viaje
En una entrevista brindada a A24 el martes pasado, el exvocero presidencial se refirió a la presencia de su esposa en Nueva York. "Estaba en el avión presidencial. Algún periodista levantó el tema. Mi mujer iba a viajar a Nueva York, tenía pasaje comprado para el 26 de febrero. Después hubo un cambio en el viaje, de Nueva York yo pasaba por Miami y yo quería que mi mujer me acompañe. Por lo tanto, Presidencia la invitó a que me acompañe en el avión presidencial porque no había otra forma. Estos son trabajos muy sacrificados y era mi deseo que mi mujer me acompañe", replicó respecto al tema.
"Me iba a acompañar con el pasaje pago", detalló sobre el vuelo que había sacado su mujer, de un valor de USD 5.345. Respecto al tema, insistió: "los gastos de ella, se los paga ella. De hecho el vuelo se lo pagó ella, originalmente, y la vuelta se lo paga ella. Los viáticos se los paga ella. Y mis viáticos, mi comida y mi movilidad, me los pago yo".
Además agregó sobre su trabajo en el Argentina Week: "Vengo una semana a deslomarme. Yo quería que mi esposa me acompañe porque es mi compañera de vida. Más allá que ella iba a venir en paralelo porque tenía una actividad. Pero no le sacamos un peso al Estado. Volvemos en una avión de línea".
Sobre el viaje que Adorni habría hecho a Uruguay en el fin de semana de carnaval, el funcionario precisó: "El viaje a Punta del Este me lo pagué todo yo, de punta a punta. Pero esos son temas personales que yo no explico".
Pero Adorni volvió sobre el mismo tema durante el discurso de cierre del Agentina Week, donde apuntó contra quienes "en estos días" quisieron "empañar este evento".
"Intentaron con mentiras, con fake news, con imágenes trucadas con IA pero no nos van a correr, estamos absolutamente enfocados en consolidar el proyecto de país que queremos", manifestó Adorni en alusión a una foto que fue generada con inteligencia artificial y compartida por la diputada Marcela Pagano, donde se ve al funcionario junto a su mujer en una tienda de compras.