Breve escala y viaje a España: cómo sigue la agenda de Milei tras la polémica con Adorni

Este viernes será el turno de CEO's del sector tecnológico. Adorni estaba acompañado en esas reuniones por el secretario de Comunicación, Javier Lanari, y por el cónsul argentino en Nueva York, Gerardo Abel Díaz Bartolomé.

Adorni terminaba la semana más difícil desde que asumió en el poder, a partir de la polémica por la inclusión de su esposa en el avión presidencial y el pago de un vuelo en avión privado a Punta del Este que la Justicia ya investiga.

El jefe de Gabinete, junto al resto de la comitiva que acompañó a Milei, permanecerá en Estados Unidos hasta este sábado, cuando emprenderá el regreso a Buenos Aires en un avión de línea.

Mesa política de Javier Milei, con Karina, Adorni, Santiago y Luis Caputo, Patricia Bullrich, Martín Menem, Lule Menem e Ignacio Devitt. Foto Presidencia.

El lunes, con todo el gobierno ya de regreso en Buenos Aires, Adorni y Karina Milei convocarán a la mesa política para evaluar los próximos pasos a seguir, no solo en relación con lo sucedido con el jefe de Gabinete, sino para hacer un balance de la gira internacional y definir la agenda parlamentaria para las próximas semanas.

Según supo A24.com, los primeros proyectos que están en la fila para ser tratados son la reforma a la ley de glaciares, el financiamiento universitario, la reforma política electoral y del Código Penal. También esperan tratamiento en el Senado los pliegos para cubrir vacantes de más de 150 jueces federales y fiscales de todo el país, y los ascensos de cargos militares.

La Casa Rosada, desierta de funcionarios y con Pettovello como jefa de Gabinete

Adorni Pettovello

Mientras tanto, la Casa Rosada quedó desierta de altos funcionarios y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, una de las primeras en expresar públicamente su apoyo a Adorni, seguía a cargo de la jefatura de Gabinete, según decidió Milei en un decreto publicado la semana pasada.

El Gobierno completo, empezando por Milei y su hermana, salió a expresar su contundente apoyo a Adorni.

Luego de ese respaldo, el jefe de Gabinete admitió haber cometido un error al utilizar "la palabra deslomado", en relación con el viaje en el que llevó a su esposa a Estados Unidos, algo que contradice la política de austeridad del Gobierno y que Adorni mismo había prohibido por una resolución publicada en el Boletín Oficial.

El funcionario enfrenta ahora una causa judicial a partir de denuncias de la oposición, que pidió investigar cómo pagó el avión privado que lo llevó junto a un periodista y su familia a Punta del Este.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/madorni/status/2032212316423348261?s=20&partner=&hide_thread=false Uno puede decir alguna palabra o frase desafortunada en un vivo, sí. Me ha ocurrido muchas veces. La palabra no debió ser deslomarse. Somos humanos y cometemos errores.



Detrás de cada explicación se encuentra siempre la verdadera intención de contar todo lo que estamos haciendo… https://t.co/Sh6Hm1DpGV — Manuel Adorni (@madorni) March 12, 2026

En la Casa Rosada salieron a desmentir que las imágenes del video que se viralizó con Adorni viajando a Punta del Este sean producto de una "interna" entre Karina Milei y el asesor presidencial, Santiago Caputo, quien se sumó a la ola de apoyos a Adorni.

Según revelaron fuentes de la Casa Rosada, Caputo -de quien depende políticamente la SIDE- habría atribuido la difusión del video a agentes de la Policía Aeroportuaria (PSA) que suelen custodiar los aeropuertos.

La agenda de Milei en España

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Tras una breve escala en Buenos Aires a su regreso de Nueva York, Milei partió en el avión oficial AR01 rumbo a Madrid este jueves y tiene previsto arribar el viernes a las 13:30.

Milei disertará en el Foro Económico de Madrid junto a otros referentes de la derecha española. En tanto, según confirmaron fuentes del Gobierno a A24.com, "no están previstas reuniones con el gobierno español" de Pedro Sánchez, con quien el presidente argentino mantiene distancia política.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/madridecoforum/status/2031695696555053417?s=20&partner=&hide_thread=false Hagamos historia este sábado 14 de Marzo en el Palacio Vistalegre! pic.twitter.com/27sXRlDNSe — Madrid Economic Forum (@madridecoforum) March 11, 2026

Milei comenzará su actividad en Madrid este sábado a las 6 hs (de Argentina) con un encuentro con el diputado y presidente del partido VOX, el derechista Santiago Abascal. Luego, mantendrá encuentros con economistas de la derecha española, como Jesús Huerta de Soto.

Su disertación en el “Madrid Economic Forum 2026”, está prevista para las 16.15 del mismo sábado y, al finalizar, emprenderá su viaje de regreso a Buenos Aires, adonde tiene previsto arribar el domingo a las 9:30 hs.