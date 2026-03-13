Breve escala y viaje a España: cómo sigue la agenda de Milei tras la polémica con Adorni
En medio de los cuestionamientos generados por los viajes del jefe de Gabinete, el Presidente se detuvo brevemente en Buenos Aires para volar rumbo a Madrid, donde mañana disertará en un foro económico.
Javier Milei y Karina viajan a España, mientras MAnuel Adorni sigue con agenda repleta en Nueva York. Todos regresan el sábado. Foto: Archivo.
Tras recibir el apoyo de todo el Gobierno, en medio de la polémica por haber incluido a su esposa en el avión presidencial y su viaje a Punta del Este, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni permanecía este viernes en Nueva York con una agenda cargada de reuniones con empresarios.
Según confirmó una alta fuente del Gobierno a A24.com, mientras Javier Milei llegaba este mediodía a Españapara disertar el sábado en el Foro Económico de Madrid,Adorni se reunía con la revistaForbes -que suele entrevistar a los personajes más famosos del mundo-, y tenía previstas nuevas reuniones con directivos de compañías estadounidenses que participaron del Argentina Week.
Adorni encabezó el jueves en el consulado argentino en Nueva York un evento de promoción de inversiones en la Argentina. La reunión fue organizada por la Cancillería y la entidad empresaria IDEA, con la participación de CEOs y autoridades de compañías líderes globales.
Allí estuvieron presentes el embajador de la Argentina ante los Estados Unidos, Alec Oxenford; y el presidente de IDEA, Santiago Mignone.
Este viernes será el turno de CEO's del sector tecnológico. Adorni estaba acompañado en esas reuniones por el secretario de Comunicación, Javier Lanari, y por el cónsul argentino en Nueva York, Gerardo Abel Díaz Bartolomé.
El jefe de Gabinete, junto al resto de la comitiva que acompañó a Milei, permanecerá en Estados Unidos hasta este sábado, cuando emprenderá el regreso a Buenos Aires en un avión de línea.
El lunes, con todo el gobierno ya de regreso en Buenos Aires, Adorni y Karina Milei convocarán a la mesa política para evaluar los próximos pasos a seguir, no solo en relación con lo sucedido con el jefe de Gabinete, sino para hacer un balance de la gira internacional y definir la agenda parlamentaria para las próximas semanas.
Según supo A24.com, los primeros proyectos que están en la fila para ser tratados son la reforma a la ley de glaciares, el financiamiento universitario, la reforma política electoral y del Código Penal. También esperan tratamiento en el Senado los pliegos para cubrir vacantes de más de 150 jueces federales y fiscales de todo el país, y los ascensos de cargos militares.
La Casa Rosada, desierta de funcionarios y con Pettovello como jefa de Gabinete
Mientras tanto, la Casa Rosada quedó desierta de altos funcionarios y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, una de las primeras en expresar públicamente su apoyo a Adorni, seguía a cargo de la jefatura de Gabinete, según decidió Milei en un decreto publicado la semana pasada.
El Gobierno completo, empezando por Milei y su hermana, salió a expresar su contundente apoyo a Adorni.
Luego de ese respaldo, el jefe de Gabinete admitió haber cometido un error al utilizar "la palabra deslomado", en relación con el viaje en el que llevó a su esposa a Estados Unidos, algo que contradice la política de austeridad del Gobierno y que Adorni mismo había prohibido por una resolución publicada en el Boletín Oficial.
El funcionario enfrenta ahora una causa judicial a partir de denuncias de la oposición, que pidió investigar cómo pagó el avión privado que lo llevó junto a un periodista y su familia a Punta del Este.
En la Casa Rosada salieron a desmentir que las imágenes del video que se viralizó con Adorni viajando a Punta del Este sean producto de una "interna" entre Karina Milei y el asesor presidencial, Santiago Caputo, quien se sumó a la ola de apoyos a Adorni.
Según revelaron fuentes de la Casa Rosada, Caputo -de quien depende políticamente la SIDE- habría atribuido la difusión del video a agentes de la Policía Aeroportuaria (PSA) que suelen custodiar los aeropuertos.
La agenda de Milei en España
Tras una breve escala en Buenos Aires a su regreso de Nueva York, Milei partió en el avión oficial AR01 rumbo a Madrid este jueves y tiene previsto arribar el viernes a las 13:30.
Milei disertará en el Foro Económico de Madrid junto a otros referentes de la derecha española. En tanto, según confirmaron fuentes del Gobierno a A24.com, "no están previstas reuniones con el gobierno español" de Pedro Sánchez, con quien el presidente argentino mantiene distancia política.
Milei comenzará su actividad en Madrid este sábado a las 6 hs (de Argentina) con un encuentro con el diputado y presidente del partido VOX, el derechista Santiago Abascal. Luego, mantendrá encuentros con economistas de la derecha española, como Jesús Huerta de Soto.
Su disertación en el “Madrid Economic Forum 2026”, está prevista para las 16.15 del mismo sábado y, al finalizar, emprenderá su viaje de regreso a Buenos Aires, adonde tiene previsto arribar el domingo a las 9:30 hs.