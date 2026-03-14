Manuel Adorni: "Si pudiera volver atrás, evidentemente, mi mujer no se hubiera subido al avión"
El jefe de Gabinete se refirió a la polémica por el viaje de su esposa en el avión presidencial durante la Argentina Week y calificó el episodio como “el momento más difícil” de su carrera.
El jefe de Gabinete se refirió a la polémica por el viaje de su esposa en el avión presidencial durante la Argentina Week y calificó el episodio como “el momento más difícil” de su carrera.
El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, volvió a referirse a la polémica por el viaje de su esposa, Bettina Angeletti, en el avión presidencial durante la gira a Nueva York por la Argentina Week: “Si pudiera volver atrás, evidentemente mi mujer no se hubiera subido”, afirmó.
La frase fue dicha en una entrevista exclusiva concedida a Forbes Argentina desde el consulado argentino en Manhattan, horas antes de que él y su esposa regresaran al país en vuelo de línea comercial.
El funcionario señaló que el episodio representó “el momento más difícil” de su trayectoria política y admitió que se trató de un “dilema ético personal” que no dimensionó correctamente en términos de percepción pública. “Uno hace las cosas bien, pero te podés equivocar”, expresó.
Según lo detallado en la entrevista, Angeletti ya contaba con un pasaje privado adquirido por más de US$ 5.300 para viajar a la región, inicialmente con destino Nueva York, y luego ajustado por cambios en la agenda oficial, que incluyeron una escala en Miami.
En la misma línea, el funcionario explicó que la invitación para que ella se sumara al vuelo surgió de Presidencia, aprovechando un asiento disponible, sin costo adicional para el Estado. Aseguró que todos los gastos de su esposa (viáticos, alojamiento y regreso) fueron cubiertos por ella misma; ni siquiera los suyos corrieron por cuenta de fondos públicos.
Adorni describió la semana de trabajo como “muy sacrificada”, repitiendo la expresión “me deslomé trabajando”.
Luego justificó la presencia de Angeletti como un apoyo de su “compañera de vida” ante una agenda intensa de reuniones con inversores, empresarios y funcionarios. “No creo que me vuelva a acompañar en futuras giras oficiales”, sostuvo.
La controversia por el viaje de Adorni y su pareja generó pedidos de informes en el Congreso por parte de la oposición, que cuestionó posibles incompatibilidades y el uso de recursos oficiales.
En contrapartida, el funcionario recibió el respaldo del presidente Javier Milei, de su hermana Karina Milei y de varios ministros.
Por último, Adorni destacó el resultado de la Argentina Week, con compromisos de inversión por aproximadamente 16.000 millones de dólares, según fuentes oficiales.