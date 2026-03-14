Manuel Adorni: "Si pudiera volver atrás, evidentemente, mi mujer no se hubiera subido al avión"

En la misma línea, el funcionario explicó que la invitación para que ella se sumara al vuelo surgió de Presidencia, aprovechando un asiento disponible, sin costo adicional para el Estado. Aseguró que todos los gastos de su esposa (viáticos, alojamiento y regreso) fueron cubiertos por ella misma; ni siquiera los suyos corrieron por cuenta de fondos públicos.

Adorni describió la semana de trabajo como “muy sacrificada”, repitiendo la expresión “me deslomé trabajando”.

el jefe de gabinete Manuel Adorni y su esposa Bettina Angeletti en el avión presidencial AR01

Luego justificó la presencia de Angeletti como un apoyo de su “compañera de vida” ante una agenda intensa de reuniones con inversores, empresarios y funcionarios. “No creo que me vuelva a acompañar en futuras giras oficiales”, sostuvo.

La controversia por el viaje de Adorni y su pareja generó pedidos de informes en el Congreso por parte de la oposición, que cuestionó posibles incompatibilidades y el uso de recursos oficiales.

En contrapartida, el funcionario recibió el respaldo del presidente Javier Milei, de su hermana Karina Milei y de varios ministros.

Por último, Adorni destacó el resultado de la Argentina Week, con compromisos de inversión por aproximadamente 16.000 millones de dólares, según fuentes oficiales.